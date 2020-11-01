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AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören koronavirüse yakalandı

Milletvekili Ören, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine eşiyle Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Hem kendisinin hem eşinin test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ören, şunları kaydetti:

"Hamdolsun genel sağlık durumumuz iyi. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte bu hastalığı atlatıp memlekete hizmet noktasında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Kaynak: AA


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