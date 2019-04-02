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AK Parti Siirt'te seçim sonuçlarına itiraz etti

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

AK Parti, 72 bin 680 seçmenin oy kullandığı, HDP'nin bin 409 oy fark ile kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

AK Parti Siirt'te seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalakpulu, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, il genelindeki 12 belediye başkanlığından 7'sini partilerinin adaylarının kazandığını söyledi.

AK Parti Genel Merkezince kurulan Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile takip edip sonuçları değerlendirdiklerini belirten Çalapkulu, "Bu sonuçlarla İlçe Seçim Kuruluna giden sonuçlar arasında karşılaştırma yaptığımızda ciddi farklılık ortaya çıkmış oluyor. Yapmış olduğumuz tespitler ve tutanaklarla yapılan karşılaştırma sonucunda Siirt Belediye Başkanlığında 1000 oyun altında rakibimizle bir fark söz konusu." dedi.

Çalapkulu, sistemlerine göre seçim sonucunu etkileyebilecek 4 bine yakın oyun da geçersiz sayıldığına dikkati çekerek seçim sonuçlarıyla ilgili verileri değerlendirip listelediklerini ve itiraz sürecini başlattıklarını bildirdi.

"Seçimi kaybetmiş değiliz. Seçimi kaybedip, kaybetmediğimiz İlçe Seçim Kuruluna itirazımız sonucunda yapılacak değerlendirmeler neticesinde bildirilecek." ifadelerini kullanan Çalapkulu, bazı usulsüzlükler yapıldığına ilişkin tespit ettikleri hususları da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunduklarını dile getirdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de itirazla ilgili süreci yakından takip ettiklerini, sonuçlarını kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ise bazı yerlerde sandık görevlilerinin baskı altında bırakıldığını aktararak, bununla ilgili de ilgili mercilere başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Siirt HDP

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