AK Parti, simülasyonlarla sonucu tahmin ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni (SAS) kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor." dedi.

Yavuz, AA muhabirine, AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan seçim izleme merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yurt genelinde oy verme işleminin tamamlandığını belirten Yavuz, "Yayın yasağı olması sebebiyle veri aktarımında bulunamıyoruz ama bu veriler partilere akmaya başladı. Yayın yasağının kalkmasından itibaren bu alınan sonuçlar medyayla paylaşılacak. Her seçim olduğu gibi bu seçimde de milletimiz, fazla vakit geçmeden ekranlardan bunu izleme şansı bulacak." diye konuştu.

Parti genel merkezlerinin, il ve ilçe teşkilatlarının hareketlenmeye başladığını dile getiren Yavuz, "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor. İnşallah sonuçları Türkiyemiz için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.