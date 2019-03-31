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AK Parti, simülasyonlarla sonucu tahmin ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni (SAS) kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor" - "Sonuç Alım Sistemi veriyi hızlı almakla kalmıyor, aynı zamanda bu veriyi anlık olarak değişik şekillerde işliyor, bize yardım ediyor, yol gösteriyor. Bir yandan da çeşitli simülasyonlarla sonucu hızlı bir şekilde tahmin etmemize katkı sağlıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni (SAS) kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor." dedi.

Yavuz, AA muhabirine, AK Parti Genel Merkezi'nde kurulan seçim izleme merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yurt genelinde oy verme işleminin tamamlandığını belirten Yavuz, "Yayın yasağı olması sebebiyle veri aktarımında bulunamıyoruz ama bu veriler partilere akmaya başladı. Yayın yasağının kalkmasından itibaren bu alınan sonuçlar medyayla paylaşılacak. Her seçim olduğu gibi bu seçimde de milletimiz, fazla vakit geçmeden ekranlardan bunu izleme şansı bulacak." diye konuştu.

Parti genel merkezlerinin, il ve ilçe teşkilatlarının hareketlenmeye başladığını dile getiren Yavuz, "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor. İnşallah sonuçları Türkiyemiz için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Yavuz, "Sonuç alım sistemi veriyi hızlı almakla kalmıyor, aynı zamanda bu veriyi anlık olarak değişik şekillerde işliyor, bize yardım ediyor, yol gösteriyor. Bir yandan da çeşitli simülasyonlarla sonucu hızlı bir şekilde tahmin etmemize katkı sağlıyor." dedi.

- "Milli irade sandığa yansıyor"

Oy verme işleminin en önemli vatandaşlık görevi ve demokrasinin en güzel yansıması olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Herkes dilediği partiye dilediği şekilde oyunu veriyor. Sonuçta milli irade sandığa yansıyor. Sandığa yansıyan milli iradenin sonucunu da hepimiz kabulleniyoruz. 'Milletimiz ne yaparsa güzel yapar' diyoruz. Sonraki seçimlerde de buradan çıkartılan derslerle partiler, gelecek seçimlere kendilerini hazırlıyorlar."

Yavuz, Türkiye'de bugün tam bir demokrasi şenliği olduğunu, üzücü iki olay dışında kötü bir olay yaşanmadığını söyledi. Ali İhsan Yavuz, Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, "Bu olayın, emniyet güçlerimizin yakın takibi altında soruşturması devam ediyor. Keşke olmasaydı, üzüldük. İnşallah, Türkiye bundan sonraki seçimlerde bu türden olaylarla karşılaşmaz." dedi.

Yavuz, bir kişinin öldüğü, aralarında AK Parti Pasinler Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli'nin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına değinirken de yaralılara şifa, ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

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