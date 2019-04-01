AK Parti Şırnak'ta, ilk kez 3 ilçe belediyesini kazandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta AK Parti, bu seçimde ilk kez merkez ilçe ile birlikte 3 ilçeyi daha kazandı. Geçen seçimde de kazanılan Güçlükonak ilçesiyle birlikte 4'ü ilçe 16 belediyenin yönetimini alan AK Parti, başkanlık sayısını 15'e yükseltti. AK Parti'den sonra en çok oyu olan HDP ise Şırnak'ta geçen seçim DBP'nin kazandığı 6 belediyeden sadece 3'ünü alabildi.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Barış ve Demokrasi Parti'nin (BDP) adayı Serhat Kadırhan merkez ilçeye yüzde 59,55 oy oranıyla başkan seçildi. BDP'nin kapanmasıyla Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) geçen Serhat Kadırhan, 14 Mart- 14 Kasım 2016 tarihleri arasında terör örgütü PKK'lılara yönelik kent merkezinde düzenlenen hendek ve barikat operasyonları sırasında kayıplara karıştı. İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 Kasım 2016 günü görevden alınan Kadırhan'ın yerine, Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atandı.

3 İLÇE BELEDİYESİ İLK KEZ AK PARTİ'YE GEÇTİ

HDP bu yıl ilk katıldığı yerel seçimde Şırnak Belediyesi için Hişar Osal'ı aday gösterdi. AK Parti ise 2004 yılında aday gösterdiği Mehmet Yarka'yı bu seçimde yeniden aday gösterdi. İş insanı Yarka, 2004 seçimlerinde yarıştığı Sosyal Demokrat Halk Parti'li aday arasında 1500 oy farkıyla belediye başkanlığını kaybetmişti. Son seçimde 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olan Yarka, Şırnak Belediyesi'ni yüzde 61,79 oy oranıyla kesin olmayan sonuçla kazandı. Bu sonuçla Şırnak Belediyesi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçe belediye başkanlıkları ilk kez AK Parti'ye geçti. Yarka'dan sonra en fazla oyu ise HDP'li Hişar Osal aldı.

ŞIRNAK'TA 19 BELEDİYENİN 15'İNİ AK PARTİ KAZANDI

AK Parti, önceki seçimlerde DBP'nin kazandığı Şırnak Belediyesi'nin yanı sıra Beytüşşebap ve Uludure ilçeleri ile Kumçatı, Görümlü, Başverimli, Fındık ve Sırtköy belde belediyelerini de kazanmayı başardı. AK Parti daha önceki seçimlerde kazandığı Güçlükonak ilçesi ile Çalışkan, Hilal, Karalar, Kasrik, Uzungeçit ve Şenoba beldelerinde ise yeniden kazandı. HDP ise Şırnak'ta Cizre, İdil ve Silopi ilçeleri ile Balveren Belde Belediyesi'ni kazanabildi.

AK Parti'nin Şırnak'ta ilk kez böylesi bir başarı sergilenmesinin nedenleri arasında kayyum atanan belediyelerin yaptığı çalışmalar olarak değerlendiriliyor. HDP'nin Şırnak'ta 8 belediyesini kaybetmesinin nedeni terör örgüt PKK'lıların 2015- 2016 tarihlerinde Şırnak merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde kazdıkları hendeklere karşı halkın verdiği tepki olarak düşünülüyor. Terör örgüt mensuplarınca hendek ve barikat olaylarında Şırnak kent merkezindeki ev ve işyerlerinin yüzde 65'i yakılıp yıkılırken, diğer ilçeler de ise büyük yıkımlar yaşanmıştı. Teröristlerin yakıp, yıktığı yerleşim yerleri devlet tarafından yeniden inşa edildi. Bu süre içerisinde halka HDP'lilerce bir destek veya bir yardımın yapılmaması, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin kaybetmesine neden olan en önemli etkiler arasında yer alıyor.

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