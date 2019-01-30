HABER

AK Parti, Sivas adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

Sivas’ta AK Parti aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal, yaklaşık 10 gün içerisinde ülke genelindeki tüm adaylarını açıklayacaklarını söyledi.Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal, ’seçim kazandık’ demediklerini, seçmenin teveccüh ve onayına talip olduklarını belirterek, "Biz kurulduğumuz günden beri bir şey söylüyoruz.

Sivas’ta AK Parti aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal, yaklaşık 10 gün içerisinde ülke genelindeki tüm adaylarını açıklayacaklarını söyledi.
Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal, ’seçim kazandık’ demediklerini, seçmenin teveccüh ve onayına talip olduklarını belirterek, "Biz kurulduğumuz günden beri bir şey söylüyoruz. AK Parti’yi biz kurmadık. AK Parti’yi bu millet kurdu. AK Parti’nin hamurunu bu millet yoğurdu. AK Parti’nin kumaşını bu millet dokudu. Biz sadece AK Parti’nin tabelasını astık. Girdiğimiz tüm seçimleri kazandık demiyoruz. Bu aziz millet bize teveccüh gösterdi, bu aziz millet bizi onayladı, bu aziz millet bize yürüyün dedi. O yüzden biz seçim kazandık demeyiz. Biz milletimizin gönlüne, milletimizin teveccühüne ve milletimiz onayına talibiz. Millet bize yürü dedikçe Rabbimizin izniyle biz yürürüz. Sezai Karakoç diyor ya, ‘Biz koşu bittikten sonra da koyan atlarız’. O yüzden biz milletimiz ile seçimden seçime bir araya gelmeyiz. Çünkü AK Parti milletin ta kendisidir. AK Parti milletiz öz evladıdır. O yüzden biz seçimden seçime değil aziz milletimiz ile her zaman kalben birlikteyiz" dedi.
Ünal, on gün içerisinde tüm yurt genelindeki adaylarını açıklamayı planladıklarını ifade edip, "Kalan il ve ilçelerdeki adaylarımız da MKYK üyelerimiz tarafından açıklanacak. Muhtemelen 10 gün içerisinde tüm Türkiye’yi tamamlamış olacağız. Ardından da sayın Cumhurbaşkanımız seçim manifestomuzu açıklayacak" diye konuştu.
Ünal konuşmasının ardından Sivas’taki ilçe belediye başkan adaylarını tek tek anons ederek sahneye aldı. Son olarak Sivas Belediyesi başkan adayları Hilmi Bilgin’in adını anons ederek sahneye aldı.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
CHP’de toplu istifaCHP’de toplu istifa
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul ettiÖzbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.