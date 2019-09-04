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AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 19:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Biz içimizde bu bedbahtlara, modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız"

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz içimizde bu bedbahtlara, modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanlığının düzenlediği yemekte konuştu.

Konuşmasında, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılını kutladıklarını anımsatan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iki sondaj, iki de sismik araştırma gemisinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama birileri 'Doğu Akdeniz'de Amerika var, İngiltere var, Fransa var, şu var, bu var ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok.' diyor, herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi? Bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar, halbuki gemilerimizin üzerinde devasa ay yıldız bayrağımız var. Ay yıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor, diyor ki 'Türkiye orada yok.' yazıklar olsun sana, yazıklar olsun ama sana da bunu tanıtacağız, er ya da geç tanıtacağız. Bugün konuşmamda söyledim, bayrağımızı kongrelerde salonlarına asmayanlarla el ele, kol kola gezenlere inşallah bu ülkede nereye gittiklerini, hangi istikamete gittiklerini de herhalde anlatacağız, tanıtacağız."

- "Bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz"

Bunun teşkilatların görevi olduğunu ve bunu yapacaklarını bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Çünkü biz şuna inandık, 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır'. Öyle durup dururken vatan inşa edilmiyor, şehit kanlarıyla yoğrularak topraklar vatan oluyor. Bu süreçte siyasi çıkarı için memleketin geleceğini ateşe atmaktan çekinmeyen kimi menfaatperestler çıkacaktır, bu süreçte celladına aşık kimi zavallılar, milli iradeye kasteden hainleri aklamaya çalışan bazı gafiller de çıkacaktır. Ancak biz içimizde bu bedbahtlara, modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız.

Sivas'tan ve Sivas Kongresi'nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizi böldürmeyeceğiz, bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz, vatanımıza namahrem eli değdirmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız, bedeli şehit kanlarıyla ödenen bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz, milletimizin kutlu yürüyüşüne ket vurulmasına müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ebedi kardeşliğimizin zedelenmesine, zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

"Arkasında Sivas olanın evelallah sırtı yere gelmez." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Boşuna yiğido demediler, öyleyse gereğini Sivas bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealine sancaktarlık yapacak kadro sizlersiniz. Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak olanlar sizlersiniz. Milletimizin ayağına vurulmak istenen zincirleri parçalayacak olanlar sizlersiniz. Bekamıza yönelik saldırıların arttığı bu kritik günlerde Sivas Kongresi'nin temsil ettiği değerlere hepimizin sahip çıkması gerekiyor."

- "Cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadeleler sonucunda kurduk"

Sivas Kongresi'nde alınan kararların manasını herkesin ve özellikle de gençlerin çok iyi idrak etmesinin önem taşıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın Türkiye tarihin hiçbir döneminde kendi başına bırakılmamıştır. Millet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde olmadık. Bağımsızlığımızı adeta her evden bir şehit vererek kazandık, cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadeleler sonucunda kurduk. Demokrasiye tek parti yönetiminin zulümlerine sabrederek ulaştık. Başbakanlarımızı dar ağacına gönderme pahasına irademize sahip çıktık." dedi.

Erdoğan, 12 Eylül öncesinde ve 28 Şubat'ta yaşanan her türlü provokasyona rağmen hukuk ve demokrasi çizgisinden sapmadıklarına dikkati çekerek, "Darbelere, ülkemizin üzerine kabus gibi çöken vesayete rağmen siyasete olan inancımızı bir an olsun kaybetmedik daima ümit var olduk. Çünkü biz şuna inanmıştık, 'La taknetu min rahmetillah (Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.)" diye konuştu.

AK Parti'yi kurarken de pek çok saldırıya, sabotaja, itham ve iftira kampanyasına maruz kaldıklarını belirten Erdoğan, yılmadıklarını, tehditler karşısında sinmediklerini, şantajlara boyun eğmediklerini, son 18 yılda Türkiye'yi hangi alanda ileriye taşıdılarsa, hangi reformu hayata geçirdilerse bunu çok çetin mücadeleler neticesinde başardıklarını kaydetti.

"İnşallah gelecek ramazana kadar yüksek hızlı treni de Sivas'ımıza getireceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a hattın söylediği sürede bitirilmesi talimatı verdi. Erdoğan, Turhan'dan aldığı cevap üzerine, "Gece gündüz demeden... Senden aldığım sözü buraya aktardım ona göre... Tamam, işi sıkı tutacağız. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre..." sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeye alışmış bir avuç elitin sabotajlarına rağmen üç kattan fazla büyüttük. Diplomasimizi, bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik. Savunma sanayimizi bizi kendilerine bağımlı kılan silah tüccarlarına rağmen ilerlettik." şeklinde konuştu

S-400'leri aldıklarını ve ikinci etabının da geleceğini söyleyen Erdoğan, "Bir taraftan da elemanlar orada yetişmeye ikinci parti olarak devam ediyor. Bu tabii bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Üretimimizi milletin sırtından geçinmeye alışmış tufeylilere rağmen artırdık." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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