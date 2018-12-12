AK Parti Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "AK Parti deyince belediyecilikle ilgili iddia akla gelir." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşmasında, iktidara geldikleri günden itibaren STK'lerin gücüne inandıklarını ve 16 yıllık iktidarları döneminde yapılan projelerin ve çalışmaların STK'lerle yapılan istişareler sonucu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyada parlayan bir yıldız haline geldiğini belirten Sarıeroğlu, toplumun tüm kesimlerine dokunan düzenlemeleri, başarıyla, iddialı ve kararlı bir şekilde ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Yerel seçimlere yönelik başta Ankara olmaz üzere 81 ilde güçlü bir hazırlık içerisinde bulunduklarına dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti deyince belediyecilikle ilgili iddia akla gelir. İnşallah, bu iddiamızı sürdürdüğümüz güçlü adaylarımızla vizyon sahibi, vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak, bulundukları şehirlerde inşallah fark yaratacak arkadaşlarımızla ve Cumhur İttifakı olarak yola devam ediyoruz. Bu bağlamda yine hayırlara vesile olacak bir süreci hem Ankara'mız hem Türkiye'miz için temenni ediyorum. İstişare kültürüne inanan bir partiyiz. Tüm STK gruplarımızla hem böyle buluşmalar yapıyoruz hem de inşallah önümüzdeki dönemde odak gruplar halinde temsil ettikleri kesimlerle alakalı olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarının politikalarımıza yansıtılması için partimiz ve STK'lar arasında köprü olmayı arzu ediyoruz."