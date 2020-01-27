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AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Başvurular, 31 Ocak saat 17.00'ye kadar yapılabilecek

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne başvurular, 31 Ocak saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

AK Parti Ar-Ge Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, katılımcı adayların, siyasetakademisi.akparti.org.tr adresinden ve bulundukları ilin AK Parti İl Başkanlığından, Siyaset Akademisi'ne ilişkin detaylı bilgi alabilecekleri ve başvurularını bu kanallarla yapabilecekleri bildirildi.

Siyaset Akademisi'nin yeni döneminin, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kütahya/Simav, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Ar-Ge Başkanlığımızca 2008 yılından bu yana 18 dönem gerçekleştirilen ve 19'uncu dönem başvuruları 13 Ocak'ta başlayan Siyaset Akademisi'nin başvuru süresi, vatandaşlarımızın yoğun talepleri nedeniyle 31 Ocak saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır." bilgisine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Ar-Ge Başkanlığı Siyaset Akademisi

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