"AK Parti siyasetinin merkezinde millet var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet var. İcraatının merkezinde gerek hükümette olsun gerek parti olarak olsun insan var, birey var. İcraatın merkezinde insan, siyasetin merkezinde millet var. Biz partilerden bir parti değiliz. Bizim bir duruşumuz var. Genel Başkanımız onu temsil ediyor. O duruşun merkezinde insan var." dedi. Yazıcı, İlkadım Kıran Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu açılışının ardından seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile İlkadım İlçe Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok için yerel seçimlerde destek isteyen Yazıcı, daha sonra Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda partisince düzenlenen "Kurtuluştan Bugüne Teşkilat Buluşması" programına katıldı. Yazıcı, fert başına milli geliri 3 bin dolar, ihracatı 36 milyar dolar, gayrisafi milli hasılası 236 milyar dolar ve IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan bir Türkiye devir aldıklarını belirtti. Günümüzde Türkiye'de fert başına milli gelirin 11 bin dolar düzeyine çıktığını kaydeden Yazıcı, "İhracatı 168 milyar dolar seviyesine çıkartılmış bir Türkiye. Gayrisafi milli hasılası 860 milyar dolar düzeyinde olan bir Türkiye ve IMF'ye borcunu ödeyip sıfırlamış bir Türkiye. İki Türkiye fotoğrafı. Birinci fotoğraf eski Türkiye'nin fotoğrafıdır. Yönetimini devir aldığımız Türkiye'nin fotoğrafıdır." diye konuştu.

AK Parti'nin milletin hukukunu korumak için Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıkmış erdemli kadrolara sahip bir parti olduğunu söyleyen Yazıcı, "Biz sıradan bir parti değiliz. Türkiye'de var olan 80 partiden biri değiliz biz. Farklı bir yerdeyiz. Farklı bir konumumuz var. Özgün bir partiyiz biz. Türkiye siyasi hayatında var olan bütün partileri yapabildiğimiz kadarıyla irdeledik, analiz ettik. Millet şöyle bir parti inşasından yana; 40 bin deneğe sorduk ve AK Parti'nin rotasını, rengini, desenini belirledik. Onun için Genel Başkanımız her uygun düştüğü ortamda 'AK Partiyi millet kurdu, tabelasını biz astık' diyor." değerlendirmesinde bulundu. - Milleti merkezimize aldık "Daima millet, daima hizmet" ve "Gönül belediyeciliği" diyerek millet vurgusu yaptıklarını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti: "AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet var. İcraatının merkezinde gerek hükümette olsun gerek parti olarak olsun insan var, birey var. İcraatın merkezinde insan, siyasetin merkezinde millet var. Biz partilerden bir parti değiliz. Bizim bir duruşumuz var. Genel Başkanımız onu temsil ediyor. O duruşun merkezinde insan var. Kimliği olan bir partiyiz biz. Muhafazakar demokrat bir partiyiz biz. Kimliksiz değiliz. Bizim muhafazakarlığımız asla statükoculuk anlamında bir muhafazakarlık değil. Biz aynı zamanda dinamik ve yenilikçi bir partiyiz. Demokrat bir partiyiz. Biz yerli ve milli bir partiyiz."

Türkiye'nin çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu belirten Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girişinden donra ilk defa yerel seçim yapıyoruz. Bu bakımdan seçimler önemli. Tarihimize, geçmişimize, uygun kültürel mirasımızı en ufak ayrıntısına kadar hem duruşunda hem söyleminde yansıtan bir liderimiz var. Bu liderin siyasal gücünün zaafa uğraması için beklenti içinde olanlar var. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaka bakın. Birbirine benzer bir tarafı var mı? Al birini, vur öbürüne. Nerede ittifak etmişler? Karşıtlıkta. AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a karşıtlıkta ittifak. Beraber icra ve inşa edecekleri projeleri var mı? Yok. " şeklinde konuştu. - "Yol arkadaşlığımız çok kıymetli" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da AK Parti kadrolarının sorumluluğunun dünden daha ağır olduğunu, millete hizmet yolunda büyük badireler atlattıklarını ifade etti. Karaaslan, beka söylemini eleştirenlerin yaşananları iyi okuması gerektiğini belirterek, "Mazlum coğrafyanın hedef alındığı İslamofobinin zirve yaptığı ve insanlık tarihine utanç olarak geçecek çok acı hadiselerin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Bu tehditlerin her birinde yüzlerce yıllık öfke ve kin varken aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz var hedefte. Gün birbirimizden güç alma ve bu güçle birlikte geleceğe ilerleme günüdür." dedi.