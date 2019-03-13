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AK Parti, sosyal medyada milyonlara ulaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından 31 Mart yerel seçimleri için 17 reklam filmi hazırlandı - Seçim çalışmaları kapsamında artık televizyonların yanında dijital medyayı da etkin bir şekilde kullanan AK Parti'nin reklam filmleri, sadece Facebook'ta 41 milyon kez izlendi - AK Parti'nin Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden en çok izlenen reklam filmleri "Bir işi gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın" başlığıyla yayınlanan klipler oldu

AK Parti tarafından 31 Mart yerel seçimleri için hazırlanan 17 reklam filmi, sadece Facebook'ta 42 milyon kez izlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerine çevreci bir seçim kampanyasıyla hazırlanan AK Parti tarafından artık reklam filmleri yalnızca televizyon ekranlarında değil dijital dünyada da seçmenlere ulaştırılıyor.

Sosyal medyada da seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti, bugüne kadar 17 reklam filmini Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube üzerinden seçmenleriyle paylaştı. Bu sayede sosyal medya kullanıcıları, hesaplarından beğendikleri reklam filmlerini paylaşabildi.

AK Parti tarafından hazırlanan reklam filmleri, bugüne kadar sadece Facebook'ta 41 milyon kez izlendi.

- En çok beğeniyi Buz Hokeyi takımının başarı öyküsü aldı

Sosyal medyada en çok izlenen filmler "Bir işi gönülden yaparsan, gönüller kazanırsın" başlığıyla yayınlanan klipler oldu.

Bu başlık altında yayınlanan, aralarında madde bağımlılığından kurtulanların da bulunduğu gençlerden kurulan Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi takımının başarı hikayesinin anlatıldığı video klip, Facebook'ta en çok izlenen reklam filmi oldu.

Seçim çalışması kapsamında hazırlanan video klip, Facebook'ta 6 milyon 865 bin kez izlendi.

Facebook'ta en çok paylaşılan diğer bir reklam filmi ise Türkiye'nin ilk milli askeri turbo dizel motoru PD170'nin yapım hikayesinin anlatıldığı reklam filmi oldu.

AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında 31 Mart yerel seçimlerine kadar yeni reklam filmlerini seçmenleriyle paylaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti sosyal medya

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