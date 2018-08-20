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AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD Büyükelçiliği'ne saldırı açık bir provokasyondur

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözlerine yönelik, "Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" dedi. Çelik, ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıyı da provokasyon olarak değerlendirdi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen AK Parti MKYK üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerçekleştirilen parti kongresine ilişkin "Enerji tazelemiş olduk" yorumunda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözlerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçmişte partide önemli görevlerde bulunmuş isimlere yönelik dikkatli ve özenli bir dil kullanılması yönünde talimatı olduğunu belirtti. Çelik, "Biz her zaman için dikkatli ve özenli bir dil kullanmaya, kurumsal dilimizi bu çerçevede oluşturmaya her zaman için çok büyük özen gösteririz. AK Parti gelenekleri de zaten bu şekildedir. Dolayısıyla, eleştiri sınırlarını aşan aşırı ifadeleri tasvip etmiyoruz. Bu arkadaşımızın ifadesi, eleştiri sınırını aşan aşırı bir ifade olmuştur. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Sayın Gül, partimizde milletvekilliği yaptı, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu bakımdan dikkatli, özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz. Sayın Abdullah Gül'ün son zamanlarda siyasi tutumları nedeniyle yoğun eleştiriler var. Eleştirinin ortaya çıkması normaldir ama eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var" diye konuştu.

BU AÇIK BİR PROVOKASYONDUR

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıya yönelik açıklamalarla konuşmasını sürdüren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu açık bir provokasyondur. Bununla ilgili yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye'de görev yapan diplomatlar milletimizin misafirleridirler. Her türlü güvenliğin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Dünya'nın her yerinde bu tip provokasyonlar oluyor. Türkiye güvenli bir ülkedir. En yakın zamanda bu saldırının arkasında kim var açığa çıkacak"dedi.

Görüntü Dökümü
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- Toplantıdan genel görüntüler
- Ömer Çelik'in açıklamaları

SÜRE:03'45'' BOYUT:

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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