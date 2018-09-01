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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen kesme kararı) Bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen kesme kararı) Bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır."


PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
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