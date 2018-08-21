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AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

Çelik: -"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı, millet olmanın ruh köküne sahip olduğumuzu bir kere daha gösterdik"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı namazını Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı.

Çelik, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile geldiği camide, bayram namazı kılıp vaaz ile hutbeyi dinledi.

Namazın ardından camiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, tüm Adanalıların bayramını kutladı. Çelik, "Hep beraber daha çok kaynaşacağız daha çok bayramlaşacağız daha çok kucaklaşacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı, millet olmanın ruh köküne sahip olduğumuzu bir kere daha gösterdik."dedi.

Şehit yakınlarının ve gazilerin de bayramını kutlayan Çelik, şunları ifade etti:

"Tabi şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bizim bu topraklar üzerinde şerefli, onurlu haysiyetli ve başı dik bir şekilde yaşamamızı sağlayan büyük fedakarlıklarla bize bu vatanı bırakan ve burada yaşamamızı sağlayan şehitlerimizdir. Onlara bir kere daha rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Bugün güvenliğimizi sağlayan terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize buradan teşekkürlerimizi iletiyorum."

Bayram dolayısıyla trafiğin yoğun olduğunu ve çok sayıda kaza meydana geldiğini anımsatan Çelik, "Bize acı veren üzüntü veren hadiseler oluyor. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın hassasiyetini rica ediyoruz. Bayram hiç birimiz için acı getirmesin üzüntü getirmesin herkes sevdikleriyle güzel bir bayram geçirsin diyoruz." dedi.

Çelik daha sonra cami avlusunda bekleyen vatandaşlara bayramlaştı.

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adana AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bayram

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