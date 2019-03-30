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AK Parti Sözcüsü Çelik Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Ömer Çelik, seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim otobüsüyle gezerek vatandaşlara bez torba, oyuncak ve karanfil dağıttı.

Çelik, AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Çelik, beraberinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ile seçim otobüsüne binerek, sokak ve caddelerde vatandaşları selamladı.

Seyhan ilçesindeki Nuri Sabuncu Bulvarı, Mavi Bulvar, Alparslan Türkeş Bulvarı, Mücahitler Caddesi, Bülent Angın Bulvarı, Gazipaşa Bulvarı, Obalar ve Kıbrıs caddeleri ile bazı sokaklarda bez torba, oyuncak ve karanfil dağıtan Çelik, otobüsten inerek zaman zaman vatandaşlarla sohbet etti.

Çelik, daha sonra gençlerle Adana'nın yöresel lezzetlerinden muzlu süt içti.

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