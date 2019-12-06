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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk’e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu özür dilemelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk’e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk’e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu özür dilemelidir"

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: “Güvenli bölge teröristlerden temizlenene kadar Suriye’den çıkmayacağız”Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: “Güvenli bölge teröristlerden temizlenene kadar Suriye’den çıkmayacağız”
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