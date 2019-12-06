AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk’e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu özür dilemelidir"

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik: "Atat\u00fcrk\u2019e y\u00f6nelik \u00e7irkin sald\u0131r\u0131y\u0131 k\u0131n\u0131yoruz. Bu yay\u0131n kurulu\u015fu \u00f6z\u00fcr dilemelidir"PARTNER O k\u00f6y\u00fc kutup ay\u0131lar\u0131 bast\u0131!D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aksoy: \u201cG\u00fcvenli b\u00f6lge ter\u00f6ristlerden temizlenene kadar Suriye\u2019den \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131z\u201dAK Parti Artvin \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Alparslan'dan istifa