AK Parti Sözcüsü Çelik: “Avrupa’daki siyasetçileri çok uyardık”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda’da camilere yapılan terör saldırısıyla ilgili, “Avrupa’daki siyasetçileri çok uyardık, aşırı sağcıları çok uyardık. İslam üzerinden ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın. Bütün dünyayı son derece kötü bir noktaya götürecek dedik” ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak için Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın kent merkezinde bulunan seçim tırını ziyaret eden Çelik gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, Yeni Zelanda’da meydana gelen cami saldırıları ile ilgili soruya cevap verdi. Çelik, “Biz bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Avrupa’daki siyasetçileri çok uyardık, aşırı sağcıları çok uyardık. İslam üzerinden ve ırkçılık üzerinden siyaset yapmayın. Bütün dünyayı son derece kötü bir noktaya götürecek dedik” dedi.

Avustralyalı Senatör Fraser Anning’e tepki

Çelik, Avustralyalı Senatör Fraser Anning’in terör saldırısından Müslüman nüfusunun artışını sorumlu tuttuğunu belirten açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, “Benim söylediğim bir şey var, bir siyasi matruşkanın hayaleti geziyor. Bunun en üstünde Erdoğan düşmanlığı var, matruşka bebeklerinde olduğu gibi altında Türkiye düşmanlığı çıkıyor. Onun altında İslam düşmanlığı çıkıyor. Ama esas onun altına sakladıkları şey, Avrupa’da geçmişte kötülük rüzgarları estirmiş olan antisemitizm var, ırkçılık var. Ama en temelinde de Avrupa demokrasilerine karşı bir düşmanlık var. Bu atmosferi sağlayan siyasiler, bu atmosfere destek veren medya yani Türk düşmanlığına ve İslam düşmanlığına destek veren medya, bu şekilde açıklamalar yapanlar esas olarak bu katliamları teşvik ettirenlerdir. Bunlar bu siyasilerden ilham alıyorlar. Bugün daha olay olur olmaz, Avustralyalı bir senatör çıktı ‘burada Müslümanlar kurban olsalar bile bu onların suçsuz olduğu anlamına gelmiyor’ diye hala İslam düşmanlığını teşvik eden bir yaklaşım üretiyor” dedi.