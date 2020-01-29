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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."
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29.01.2020 12:42 |
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."
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