AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu karar DEAŞ’ı da terör örgütü olmaktan çıkarır."

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik: "Bu karar DEA\u015e\u2019\u0131 da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olmaktan \u00e7\u0131kar\u0131r."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kandaki MCH de\u011ferinin d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve y\u00fcksekli\u011fi ne anlama gelir? PARTNER Ramo'nun Fato\u015f'u \u00f6yle bir elbise giydi ki... G\u00f6\u011f\u00fcs dekoltesiyle yorum ya\u011fd\u0131Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f'tan 'y\u00fczy\u0131l\u0131n anla\u015fmas\u0131' a\u00e7\u0131klamas\u0131