AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bu kişinin CHP tarafından aday gösterilmesi Ankaralılara haksızlıktır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Mansur Yavaş sahte bir senedi icra takibine koyarak 600 bin dolar tahsil edilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili olarak yasal süreç başlatılıyor. Bu imza incelendiğinde vatandaşa ait olmadığı ortaya koyuluyor. Bu imzanın ilgili vatandaşa ait olmadığı Adli Tıp raporlarında sabit hale gelmiştir. Mahkeme Mansur Yavaş ile ilgili olarak para cezasına hükmediyor. Dava süreci sonuçlanıyor, 2016 yılında Yargıtay tarafından onanıyor ve kesinleşiyor” dedi.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Mansur Yavaş ile ilgili ortaya atılan sahte senet iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet iddiaları

Mansur Yavaş ile ilgili son günlerde çeşitli iddiaların gündeme geldiğini, buna rağmen CHP ve Mahsur Yavaş’tan herhangi bir açıklama gelmediğini söyleyen Çelik, “Bizim kendi incelememiz sonucunda vardığımız sonuçlar, belgeli, bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkarttı. Mansur Yavaş ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dair. Bu çok ağır bir iddiadır. Siyasi sorumluluğu olan birisi anında buna bir şekilde cevap verirdi. Fakat bunu görmezden gelme, üstünü örtme gibi bir tavır var. Mansur Yavaş sahte bir senedi icra takibine koyarak 600 bin dolar tahsil edilmeye çalışılıyor. Bununla ilgili olarak yasal süreç başlatılıyor. Bu imza incelendiğinde vatandaşa ait olmadığı ortaya koyuluyor. Bu imzanın ilgili vatandaşa ait olmadığı Adli Tıp raporlarında sabit hale gelmiştir. Mahkeme Mansur Yavaş ile ilgili olarak para cezasına hükmediyor. Dava süreci sonuçlanıyor, 2016 yılında Yargıtay tarafından onanıyor ve kesinleşiyor. CHP’nin Ankara’ya önerdiği şahsın sahte senet takibi yaptığı, Mansur Yavaş’ın kötü niyet cezasına ve para cezasına çarptırıldığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Yargıtay tarafından onanmış. Basında çıkan iddialara niye cevap verilmediği, örtbas edilmeye çalışıldığı da ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın kamuoyuna bir açıklama borcu olduğunu söyleyen Çelik, “Bu şahıs, Ankara’ya belediye başkanı olarak önerdiğiniz bu şahıs, sahte senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Mansur Yavaş bu sahte senet ile ilgili olarak alacağının olduğunu söylüyor, hangi ilişkinin neticesi olarak bu alacaktan bahsedilmektedir? Böyle bir yargı kararı olmasına rağmen meneden buna şimdiye kadar cevap verilmemiştir. Ankaralıların bunu bilmesi gerekiyor, birkaç yılda bir CHP tarafından Ankara’ya aday olarak gösterilen bir şahıs, seçimi kaybettikten sonra ortadan kayboluyor, sesi duyulmuyor, kendisi görülmüyor, iki seçim arasında aday olmanın dışında ne iş yaptığını, nelerle uğraştığını bilmek vatandaşımızın hakkı. Hakkında bir sürü suçlama bulunan bir kişinin CHP tarafından Ankaralılara aday olarak gösterilmesi Ankaralılara haksızlıktır. En ufak bir olayda bütün sözcüleri çıkıp arka arkaya açıklama yaparken, günlerdir basında yer alan bu olay için CHP’nin hiçbir sözcüsü açıklama yapmamıştır. CHP Genel Başkanı, aday yaptığı kişinin sorumluluğunu en üst düzeyde taşıyan kişi olarak açıklama yapmamıştır” şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş’ın bir CHP projesi olduğunu söyleyen Çelik, “Millet İttifakı’na kabul ettirilmiştir. CHP projesi olmasına rağmen CHP’li sıfatının kendisine yük olacağını düşündüğü için, kendisini aday yapan CHP’yi örtbas etmek amacıyla Millet İttifakı meselesi öne çıkartılarak kendisini sunmaya çalışmaktadır. Yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu tavırlar CHP zihniyetinin bir temsilcisi olduğunu göstermektedir. Mansur Yavaş’ın istediği her destek, örtüsü Millet İttifakı olsa da özünde CHP’nin kötü belediyeciliğine istenen bir destektir” ifadelerini kullandı.