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AK Parti Sözcüsü Çelik: Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada,  "Yeni Zelanda Christchurch'te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi.

ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda Christchurch'te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırlar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar" dedi.

Saldırıyı kınayan Çelik, "Yeni Zelanda Christchurch’te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırlar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları biraraya toplamış. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir. İslam düşmanlığını açıkça mahkum etmek yerine, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi olayı bireyselleştirmek yoluyla, katliamları canilerin kişisel eylemi gibi sunmak ya da canilerin karakter özelliklerine indirgemek nefret ideolojisini beslemek olur" açıklamasında bulundu.

"İSLAM DÜŞMANLIĞINI YAYANLARIN HERKESİN DÜŞMANI OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR"
Çelik, "İnsanlık adına, İslam düşmanlığını mahkum etmek herkesin görevidir. Özellikle Batılı dostlarımızın İslam düşmanlığını yüksek sesle mahkum etmesi gerekir. Canilerin kullandığı semboller ve söylemler Avrupa’daki İslam düşmanı siyasilerin düşüncelerine dayandıklarını gösteriyor. Canilere güç veren budur. İslam düşmanlığını yayanların herkesin düşmanı olduğu unutulmamalıdır"ifadelerini kullandı.

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