AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında

İSTANBUL (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Tek başına vahşet olarak yeterince şok edici ve hepimizin içi yandı. Vahşet çağındayız artık. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan liberal konsensüs ortaya çıkan bazı gelişmelerle sona eriyor." dedi.

Habertürk TV'de "Büyük Sorular" programına katılan Çelik, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin şunları söyledi:

"Tek başına vahşet olarak yeterince şok edici ve hepimizin içi yandı. Bundan daha büyük bir şoku bu olaydan önceden beri üstümüzde taşıyoruz ve bundan sonra da taşıyacağız. Bu o şoku sadece güncelleyen bir şey oldu. O da şu, vahşet çağındayız artık. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan liberal konsensüs ortaya çıkan bazı gelişmelerle sona eriyor. Bu günlük bir mesele de değil. Tekil bir terör olayı da değil ve öyle bildiğimiz kalıplarla anlayabileceğimiz bir mesele de değil."

Avrupa Birliği Bakanıyken İslamafobi ile ilgili yaptığı çalışmalara değinen Çelik, "Avrupa'da bir siyasi matruşkanın üretildiğini gördüm. En üstte Erdoğan düşmanlığı var. Onu kaldırdığınız zaman altından Türkiye düşmanlığı çıkıyor. Onu kaldırdığınız zaman altından İslam düşmanlığı çıkıyor." dedi.