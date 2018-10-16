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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kasıkçı'nın kaybolması) Türkiye, bağımsız soruşturmasını yürütüyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kasıkçı'nın kaybolması) Türkiye, bağımsız soruşturmasını yürütüyor."


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