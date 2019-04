AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP Genel Başkanının yapacağı işleri, belediye başkan adayı yapıyor”

“Temel Karamollaoğlu’nun yedinci ok olarak Saadet’i oraya eklemeye çalıştığı görülüyor”

Temel Karamollaoğlu’nun Çamlıca Camii ile ilgili yorumlarının hatırlatılması üzerine Çelik, “İttifak yapmak CHP ideolojisinin Saadet Partisi’ne sirayet etmesi bakımından son derece hızlı bir yayılma olduğunu gösteriyor. Bırakın bu sözleri CHP söylesin, siz niye söylüyorsunuz. CHP’nin altı okuna yedince ok olarak Saadet’i eklemeye gerek yok. CHP’nin altı oku var. Temel Karamollaoğlu’nun yedinci ok olarak Saadet’i oraya eklemeye çalıştığı görülüyor. Saadet partisinin tabanındaki değerli kardeşlerimizin bu muazzam eserden memnuniyet duyduğunu biliyoruz. Cami ile kavga etme geleneği CHP’den Saadet Partisine devredilmiş oluyor. Zannediyorum saadet partisi tabanı da bundan rahatsızlık duyacaktır. Kurdukları birbirine benzemez ittifakın Saadet Partisini CHP’ye nasıl benzettiğini görmüş oluyoruz. Hiç hayırlı bir yaklaşım değil bu” dedi.

“Biz milletin iradesi ile nikahlıyız”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Nikahtan sonra yapılan itiraz mızıkçılıktır, süreç 31 Mart’ta bitti” sözlerini değerlendiren Ömer Çelik, “CHP İstanbul adayının sevgi, saygı, aile, hayat koçları gibi konuşması, CHP sözcülerinin bu tip örnekler vermesi bu süreçte bir edebi dönüşümün ortaya çıktığını gösteriyor. Verdiği örnekler sembolizm olarak kendilerini ilgilendiren bir şey. Biz hukuka bakarız. Seçimden itiraz haklarımızın ne olduğunu tanımlamış. Biz milletin iradesi ile nikahlıyız, milletin iradesinin ortaya çıkması için gereken iradeye gösteriyoruz” diye konuştu.