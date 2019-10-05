AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP müsamahakar davranıyor”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “HDP’nin terör örgütü ile bu kadar bitişik durması, hatta terör örgütünden daha radikal eylemler kullanması konusunun altını çiziyoruz. CHP’nin bu konuya müsamahakar davranması, bu ilişkiyi kurarken terör konusundaki hassasiyette aşınmalara yol açabilecek mesajları giderek artan bir şekilde verdiğini gözlemliyoruz” dedi. AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını takip eden gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda katılımcılara olağan kongre süreci, iletişim stratejisi ve yeni medya düzeni, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yıllık süreci, adalet, içişleri, güvenlik ve dış politikaları ile TBMM gündemine ilişkin birer sunum yapıldığını belirtti. Yargı reformu ile ilgili hazırlanan kanun teklifine ilişkin bilgi veren Ömer Çelik, yeni insan hakları eylem planına çok önem verdiklerini belirterek, Adalet Bakanlığının bu konunun üzerinde çok hassasiyetle durduğunun altını çizdi. “Terörle mücadele konusundaki performansımızı artırırken, aynı zamanda özgürlükler konusundaki performansımızı da artırıyoruz” açıklamasında bulunan Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu konuda yaptığı sunumdan bahsetti. Çelik, “Terörle mücadele konusunda 3 prensipten kesinlikle vazgeçilmeyecek. Bir tanesi her alanda kesintisiz mücadele. Devlet belli bir mücadeleyi verdikten sonra ‘tamam burada sorun bitmiştir’ diye alandan çekilmeyecek. İkincisi terörü kaynağında kurutmak. Hiçbir zaman terör karşısında savunmada kalmamak, sürekli taarruz halinde bulunmak” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinildiğini belirten Çelik, kadına şiddet meselesinde uygulamadaki son durumun masaya yatırıldığını kaydetti. Okulların etrafındaki güvenlik konusuna çok önem verdiklerini söyleyen Çelik, anne ve babaların kendilerine ilettikleri tüm şikayetleri hassasiyetle incelediklerini ve üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Dış politikaya ilişkin konuşan Çelik, “Bu müzakerelerde görülmüştür ki, dünyadaki yeni gelişen dış politika dinamiklerinin hepsinin farkında olan bir grubuz. Meydan okumalara karşı hazırlıklarımız var” dedi. “CHP’nin bu konuya müsamahakar davrandığını gözlemliyoruz”

Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, “Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapmadık. HDP’nin terör örgütü ile bu kadar bitişik durması, hatta terör örgütünden daha radikal eylemler kullanması konusunun altını çiziyoruz. CHP’nin bu konuya müsamahakar davranması, bu ilişkiyi kurarken terör konusundaki hassasiyette aşınmalara yol açabilecek mesajları giderek artan bir şekilde verdiğini gözlemliyoruz. Bu mesele o kadar görünür hale gelmiştir ki, kendi ittifaklarının içindeki bazı unsurlar da buna karşı seslerini yükselteme başlamışlardır. Bunun bir eleştiri konusu olarak CHP’ye yönelmesi söz konusu olmuştur” şeklinde konuştu.