AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP, sistemle ilgili bir meşruiyet tartışması oluşturmaya çalışıyor”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bir yıl içinde uygulamanın çeşitli safhaları görüldü ve tüm bunların geniş kapsamlı bir değerlendirilmesi yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, sistemle ilgili bir meşruiyet tartışması oluşturmaya çalışıyor. Bu demokrasi dışı bir tutumdur” dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya, 26 ilden 79 milletvekilinin katıldığını kaydeden Çelik, “Toplantıda, milletvekillerimizin illerinin konuları gündeme alındı. Kış döneminde, seçim döneminde yapılan çalışmalar ve seçim sonuçlarının değerlendirilmesi oldu. İç politika ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler oldu. Genel Başkanımız bütün bu değerlendirmelerle ilgili kanaatlerini paylaşıyor. Bu çerçevede 3’üncü toplantıyı tamamladık. Yazla ilgili, meclis gündemiyle ilgili yapılacak çalışmalar da söz konusu. Milletvekillerimiz yaz döneminde illerinde nasıl bir çalışma olduğunu geniş kapsamlı değerlendiriyorlar. Eksiklikleri de dile getiriyorlar. Bütün bunlar parti yönetimimiz tarafından not alınıyor ve bu notlar çerçevesinde ilgili birimlere neler yapılması gerektiği noktasında Genel Başkanımızın talimatları iletiliyor” bilgisini verdi.

"CHP sistemle ilgili meşruiyet tartışması oluşturuyor" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci yılının değerlendirilmesi ile ilgili Çelik, bir yıl içinde uygulamanın çeşitli safhalarının görüldüğünü ve tüm bunların geniş kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapıldığını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sistemle ilgili bir meşruiyet tartışması oluşturmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Çelik, bunun demokrasi dışı bir tutum olduğunu söyledi. Pratikle ilgili konuların tartışıldığını belirten Çelik, "Balkan Zirvesi’nden Cumhurbaşkanımız dönerken de bu çalışmaların yapılacağını, önerisi olanların önerisine açık olacağını ifade etti. Milletvekillerimizin bu tip değerlendirmeleri önemlidir. Kendilerinin illeriyle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerinin verimliliği ve hızı açısından ortaya koyduğu notlar dikkatle değerlendiriliyor. Bu sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi, devlet makamlarının hızlı bir dönüş yaparak bu sorunları çözebilmesiydi. Milletvekillerimizin zaman zaman ilettikleri bazı makamlarda bu hızı göremediklerini, aksayan yerlerle ilgili tespitleri olduğu gibi hem süreçlerle ilgili hem de belli konumlarla ilgili değerlendirmeleri oluyor. Burada da notlarımızı alarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nerelerde aksaklık varsa bunları tespit ederek bahsettiğim bir yıllık değerlendirmenin parçası haline getireceğiz. Tıkanıklık görülen yerlerin, eksiklik görülen yerlerin üzerine gidilecek. Bununla ilgili çalışma devam ediyor. Bir yılın gözden geçirilmesi ile ilgili Fuat Oktay’ın başkanlığında bir çalışma yapılıyor. Milletvekillerimizin, parti yönetimimizin ortaya koyduğu değerlendirmeler var. Bütün bunlardan bir sonuç çıkacaktır ve bu sonuçlar Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Cumhurbaşkanımız, Bahçeli ile de bunu değerlendirecekler. Sistem vatandaş için vardır. Vatandaşımızın daha verimli hizmet alması için vardır. Aksayan yerler varsa buna müdahale edilecektir. Sistemin güçlendirilmesi, vatandaşın memnuniyetinin artırılması yönünde değerlendirmeler varsa buna herkes memnuniyetle yaklaşır. Bu şekilde bir yaklaşım yerine daha çok meşruiyet tartışması yönünde gittiği için sağlıksız buluyoruz o tartışmayı” dedi.

Ali Babacan’ın AK Parti’den istifası

Ali Babacan’ın AK Parti’den istifa etmesi ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın Balkan Zirvesi dönüşünde yaptığı değerlendirmeyi gördünüz. Onun dışında herhangi bir gündem yok. AK Parti kendi gündemine hakimdir. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, eksiklerimizin giderilmesi, güçlü olan yanlarımızın pekiştirilmesi yönünde çalışmalarımız var. Diğer partiler ya da bahsettiğiniz oluşumlar ile ilgili bir gündem söz konusu değildir. AK Parti Türkiye’nin en güçlü siyasi partisidir. Kendi gündemine hakimdir. Kendi meselemize odaklanıyoruz. Onun dışındaki değerlendirmeleri ilgili muhataplarına sormak gerekir” diye konuştu.

"Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamalarını değerlendiren Çelik, “Yeni dönemde bu tebrike ilk arayanın Türkiye olmasına yönelik bir ruhla dış politika söyleminin başlamasını arzu ederdik. Son dönemde Çipras yönetimi son derece gergin ve kışkırtıcı söylemlerde bulunuyordu. Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir Dışişleri Bakanının, devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur. Kullandığı üslup bir devlet adamı üslubu değil. Biz Yunanistan’ın hukuk dışı eylemleri nasıl hukukun gereğiymiş gibi gösterdiğine, Türkiye’nin hukuk çerçevesinde ortaya koyduğu icraatları Avrupa Birliğine, sağa sola şikayet etmek suretiyle iyi komşuluk ilişkilerine uymayan tavırlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu AB içinde de gündemde, bunu bir türlü çözemiyorlar. Bunun bedelini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Türkiye’ye ödetmek istiyorlar. Fatih Gemisi Kıbrıs Adası’nın batısında, Yavuz Gemisi Karpaz’ın güneyinde faaliyetlerini sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimiz onları korumaya, onlara dönük her türlü provokasyona cevap vermeye muktedirdir. Yunanistan Dışışleri Bakanına tavsiyem, son derece sıradan bu Avrupa’daki aşırı sağcıların kullandığı şekilde bir üslup kullanmasın. Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye’nin dostluğundan kimse zarar görmez. Yunanistan Dışişleri Bakanının bu üslupla başlamış olması son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır. KKTC yetkililerinin yaptığı açıklamaları sonuna kadar destekliyoruz, arkasındayız. Bu üslup özür dilenmesi gereken bir üsluptur. Bu şekilde göreve başlaması iyi olmadı” açıklamasında bulundu.

