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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur ittifakının ilkelerine bağlılığımız sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuştu.

ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuştu. MHP Lideri Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik açıklamalarına dair görüşlerinin sorulması üzerine Ömer Çelik, "Cumhur ittifakının ilkelerine bağlılığımız sürüyor. Her seçimin başka mantığı, başka bir değerlendirmesi oluyor. Sayın Bahçeli ve genel başkanımız arasındaki görüşmeler son derece verimlidir. Genel başkanımız ve sayın Bahçeli'nin takvimlerine göre görüşmeler olabilir. Yerel seçimlere dair somut bir karar yok" dedi.

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Çelik'in açıklaması

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