HABER

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur ittifakının ilkelerine bağlılığımız sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 20:13 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuştu.

ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuştu. MHP Lideri Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik açıklamalarına dair görüşlerinin sorulması üzerine Ömer Çelik, "Cumhur ittifakının ilkelerine bağlılığımız sürüyor. Her seçimin başka mantığı, başka bir değerlendirmesi oluyor. Sayın Bahçeli ve genel başkanımız arasındaki görüşmeler son derece verimlidir. Genel başkanımız ve sayın Bahçeli'nin takvimlerine göre görüşmeler olabilir. Yerel seçimlere dair somut bir karar yok" dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklamasıAK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması
CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulunduCHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.