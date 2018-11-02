AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki son görüşmede karar verildi (2) 

Hakime TORUN/ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak soruları yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile olan yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine "Müttefiklik ve aradaki tecrübeye yakışmayan bir karardı. Sonuç olarak karşılıklı olarak kaldırıldı. Bundan sonraki normalleşme için önemlidir. En son Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında geçen telefon görüşmesinde bunun eş zamanlı kaldırılmasına karar verilmiştir" diye konuştu. "KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEDİĞİ ŞEYİN GERÇEK HAYAT İLE BİR İLGİSİ YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Havalimanı'na yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Çelik, "'Bitmeyen Havalimanı' diyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyin gerçek hayat ile bir ilgisi yok. Gerçeklikle ilişkisi kopmuş, gerçek değil. CHP'de hiç bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Değişmemeye yeminli bir yapının karşımızda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siyasal genetiği itibariyle değişime karşı mücadele misyonu belirlemiş kendisine" dedi.

"BU ÇABALAR, DÜNYANIN TÜRKİYE'Yİ TAKDİR ETMESİYLE DARMA DAĞIN OLMUŞTUR"

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının sorulması üzerine Çelik şöyle konuştu: "Dış kaynaklı operasyonlarda bununla sık sık karşılaşırız. Bir takım gerçekler ortaya çıkmaya başladığında odak saptırma şeklinde bir yöntem uygulanır. Gerçeği ortaya çıkarana saldırma şeklinde. Onu itibarsızlaştırmaya çalışma şeklinde. Yurt dışında bir iki odak buna teşebbüs etti. Türkiye'nin burada yaptığı işe hatta merhumun nişanlısı ile uğraşan bir takım tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayınca doğrudan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya çalıştılar. Bu çabalar, dünyanın Türkiye'yi takdir etmesiyle darma dağın olmuştur. UTANÇ TABLOSU OLARAK TAŞIYACAĞI BİR ARGÜMAN DA BULUNDU

Şu anda Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı o bir takım dış odaklar tarafından odak saptırma operasyonun içerideki bunu yeniden gündeme getiren sözcüsü olmalıdır. 'Sayın Erdoğan bunu biliyordu buna bile bile göz yumdu' diyor. Bir siyasetçinin ahlaken asla ağzından çıkmaması gereken bir siyasetçinin etik kuralları çerçevesinde bakıldığında bütün siyasi hayatına mal olabilecek bütün ömrü boyunca utanç tablosu olarak taşıyacağı bir argüman da bulundu.