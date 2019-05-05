AK Parti Sözcüsü Çelik: "En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki..."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki..."