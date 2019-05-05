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AK Parti Sözcüsü Çelik: "En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki..."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki..."


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