AK Parti Sözcüsü Çelik: (Erdoğan, Trump görüşmesi) Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır (1) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. Eğer Amerikan tarafı Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse, Başkan Trump Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isterse Amerikan tarafından böyle bir talep gelirse bu talebi görelim, nasıl bir karşılık vereceğimiz konusunda bir değerlendirme yaparız. Bizim tarafımızdan bir talep gitmemiştir. Onların tarafından bir talep gelirse, bunu değerlendiririz. Türkiye değerlendirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine sunulur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

"AK PARTİ'NİN HERHANGİ BİR YERDE SEÇİME GİRMEMESİ SÖZ KONUSU OLMAZ"

Çelik, yerel seçimlerde her seçim bölgesinde seçime gireceklerini belirterek, "Türkiye'de her seçim bölgesinde ilde, ilçede aday çıkaracak şekilde genel merkezimiz çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin her yerinde iddialı partiyiz. Genel Başkanımız tarafından teşkilatlarımıza verilen talimat da bu şekildedir. AK Parti'nin herhangi bir yerde seçime girmemesi söz konusu olmaz" dedi.