AK Parti Sözcüsü Çelik: (Erdoğan, Trump görüşmesi) Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır (2) 

(ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ) "TAKVİM HER AN OLABİLİR BİR ENGEL YOK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devalet Bahçeli'nin görüşme takvimine ilişkin bir soruya, "Takvim her an olabilir bir engel yok. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor. Bütün partiler çalışmalarını sürdürüp olgunlaştırıyor. Görüşmeler çerçevesinde tabloya bakacağız. Programlarının uygunluğuna göre bir araya gelmeleri her an mümkün olabilir. Heyetlerin kısa sürede görüşmesi mümkün olabilir. Olgunlaştıkça liderlerin görüşmesi mümkün olabilir. 'AK Parti istekli, isteksiz gibi ...' herhangi bir şekilde böyle değerlendirebilecek bir durumda değiliz. Her şey kendi ritminde, olağan bir süreç" diye yanıt verdi.

(DURSUN ÇİÇEK'İN AÇIKLAMALARI) "YARGISAL GİRİŞİMLER DE YAPILACAKTIR"

CHP eski milletvekili, Dursun Çiçek'in açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Çelik şöyle konuştu: "Son derece vahim bir açıklama. Türkiye'de vesayetin aslında zihinlerde nasıl dolaştığını, kurumsallaştığını gösteren bir açıklama. Bununla ilgili CHP'den bir yalanlama, kınama gelmemesi de CHP'de dolaylı bir onaylamanın söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu CHP'de, Yassıada zihniyetinin, vesayet zihniyetinin ne kadar güçlü, diri olduğunu gösteriyor. Aziz milletimizin takdirine sunuyorum. Milli iradeye karşı bu zihniyet, bu kadar diridir. Buna karşı teyakkuz içinde olmak lazım. Bu yaklaşımın 'iktidardan indirin sonra gereğini yaparız' yaklaşımını hukuki, anayasal bir yaklaşım olmadığını çok net görüyoruz. En acı şekilde Yassıada yargılamalarında gördük. Benzer bir mantığı bu kadar fütursuzca, rahat dile getirmeleri son derece vahimdir. Bu hukuk dışı, siyaset dışı, ahlak dışı bir tutumdur. Bu zihniyete karşı uyanıklığımızı, bu zihniyetle mücadelemizi çok diri tutmalıyız. Meclisin üyesi olan bir kişi tarafından gündeme getiriliyor. Şu çağrıyı da yapıyoruz; Şayet böyle başsavcılar varsa, yargı kurumlarının gerekli girişimleri yaparak hukuka bağlı olmayan, Anayasa'ya bağlı olmayan, kumpas zihniyetindeki bu başsavcıları ortaya çıkarması, görevidir. Bununla ilgili yargısal girişimler de yapılacaktır."