AK Parti Sözcüsü Çelik: “Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Siyaset alanında CHP’nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, yeni ne bulacaklar diyordum. En son futbolu buldular. Kendilerine ait bir rekordur bu. Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler” dedi.

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. Çelik, terör olaylarından asayiş ve okullardaki şiddet olaylarına, dış ilişkilerden ekonomiye kadar geniş çaplı değerlendirmeler yapıldığının altını çizdi. Bazı illerde MKYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının aday açıklama programlarına katılacaklarını kaydeden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahaya indiğini, teşkilat olarak seçime yönelik çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

“Ortak miting konusuna tabi ki olumlu bakıyoruz”

Manifestonun açıklanacağı geniş katılımlı toplantının tarihini veren Çelik, “81 ilden adaylarımızın katılacağı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara’da yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Manifesto çalışması ile kendilerinin onayı ile tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Çelik, Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti ve MHP’nin ortak miting programı olup olmadığı sorusu üzerine ise, “Ortak miting konusuna tabi ki olumlu bakıyoruz. Bu tabi ki genel başkanların taktirindedir. Cumhur İttifakı’nın mesajları daha güçlü bir şekilde verebilmesi açısından son derece pozitif bir etki oluşturacağını düşünüyoruz. Bunun kamuoyuna güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz vardır” şeklinde konuştu.