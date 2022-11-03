AK Parti Sözcüsü Çelik "Gençlik Buluşması"nda konuştu:

Çelik, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları ve Mamak Belediyesince Şehitlik Bilim Merkezi ve Uyanık Kütüphane'de düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda konuştu.

Türkiye'nin geçmişte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaya çalışırken, darbelerle, suikastlarla, büyük acılarla karşılaştığını hatırlatan Çelik, AK Parti ile 3 Kasım 2002'de Türkiye'de genç düşüncelerin iş başına geldiğini söyledi. Çelik, Türkiye'nin bugün, yapılamayan şeyleri yapar, ulaşılamayan yerlere ulaşır hale geldiğini belirtti.

Genç insanlar başta olmak üzere, her yaştan insanın enerjisi Türkiye'nin enerjisi haline getirildiğinde, ülkenin önünde duracak hiçbir gücün olamayacağını vurgulayan Çelik, "3 Kasım'ın arifesinde, iktidara gelişimizin yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Türkiye'de çok büyük işler gerçekleştirdi ama bütün bunların başında gerçekleştirdiği şey, bir özgüven devrimidir. Cumhurbaşkanımız bir devrimcidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere, "Sizlere baktığım zaman muhafazakar devrimciler görüyorum." dediğini aktaran AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu ne demek? Bu, Türkiye'yi Türkiye yapan değerlere, bu ülkeyi bize vatan, memleket yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmak, her ne pahasına olursa olsun bunları muhafaza etmek ama aynı zamanda da Türkiye'nin önünde bir engel, özgüvenini kıran bir şey varsa da devrimci tavırla gereken reformları gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yapmıştı, ilk Cumhurbaşkanımız, ilk devlet başkanımız 28 Ekim'de 99 yıl evvel 'Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' demişti. 99 yıl sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ufkunu çizen 'Türkiye Yüzyılı"nı ilan etti. Oy verecek bütün genç arkadaşlarımız, özellikle de ilk defa oy verecekler müthiş bir tarihi statüye, ayrıcalığa sahip. 2023'te, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir seçime imza atacaksınız ve 'Ben, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılını kucaklayacak şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verdim.' diyebileceksiniz."

"BÜYÜK BİR ENERJİ ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde verilen mücadele ile Türkiye'nin vesayet kabusundan kurtulduğunu ifade ederek, "Sınırımızın hemen etrafında DEAŞ ya da PKK gibi terör örgütlerine devletçikler, birtakım yapılar kurdurmaya çalıştılar. Ulusal vesayet dedim ya, bunun ikinci ayağı da bölgesel vesayettir. Birincisini 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle darmadağın ettik, ikincisini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye darmadağın ettik." şeklinde konuştu.

Bütün bunların arkasında millet iradesinin olduğunun altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın üçüncü olarak söylediği bir şey var. Türkiye Yüzyılının başlamasıyla birlikte üçüncü vesayet 'küresel vesayettir.' Birileri karar veriyor, dünyanın geri kalanı bu karardan etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın küresel vesayetin ortadan kalkması için ortaya koyduğu ilke nedir? 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkesidir. Dolayısıyla ulusal, bölgesel, küresel vesayet dediğim bu denklemin değişmesi, Türkiye'nin yepyeni ufuklara doğru bütün yelkenlerini doldurarak ilerlemesini sağlamaktadır.

Farklı meşreplerden, aidiyetlerden arkadaşlarımız olabilir, farklı düşüncelerimiz de olabilir. Başka genç arkadaşlarımız başka şeyler düşünebilirler. 'Ben şöyle, böyle bir dünya görüşüne sahibim' diyebilirler. Hepsinin başımızın üstünde yeri var ama şimdi bir şey yapmak zorundayız, Türkiye Yüzyılını inşa edeceğimiz 2023 seçimlerinde şunu yüksek sesle söylemeliyiz. 'Hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.' Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni, göz bebeğimizi bu kadar mücadele vererek, saldırıdan koruyarak bugünlere getirdiğimiz Cumhuriyet'imizi, demokrasimizi daha ileri ufuklara taşımak için daha büyük bir güç, daha büyük bir enerji ortaya koymak zorundayız."

"ÖZGÜVEN DEVRİMİNİN İÇİNE DOĞDUNUZ"

Çelik, ortaya konulan siyasi iradenin ekonomik kalkınmayı beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hepsinin sırrı demokratik iradedir. Türkiye'nin ne zaman ki demokrasisi sakatlanmıştır, örselenmiştir, Türkiye zayıf ve hasta adam muamelesi görmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında bize 'hasta adam, bunların işi bitti' diyorlardı. 'Hasta adam' diyenlere genç, zinde bir Cumhuriyet'i ilan ederek cevap verdik, 'buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz' dedik. En basit savunma ihtiyaçlarımızı söylediğimizde 'bunu kongreye sunmamız, izin almamız lazım, kongreden karar çıkmadı' diyorlar. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği özgüven devrimi ne dedi? 'Bunu, biz yaparız' dedi ve şimdi daha iyisini yapıyoruz. Her alanda daha iyisini yapıyoruz, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı bu. Türkiye Yüzyılı derken en önemlisi şudur, siz artık ayağınıza takılan prangalarla, siyasi suikastlarla, vesayetlerle, önümüzü kapatan birtakım kumpaslarla uğraşmayacaksınız. Siz üreteceksiniz, çalışacaksınız, okuyacaksınız, ülkenizin yelkenlerini dolduracaksınız, yeni ufuklara giderken. İşte bu özgüven devriminin içine doğdunuz siz."

Açıklanan yeni projelerle Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı"na hazır hale getirildiğini ifade eden Çelik, "Bu kadar büyük hizmetler etmiş ve milletten bu kadar oy almış partimize uyduruk gerekçelerle kapatma davası açtılar. Türkiye'nin dışına bakın, AK Parti kapatılsaydı kimler sevinirdi? Buna dikkat edin ve bu işlerin arkasında kimler olduğunu görün. AK Parti'yi kapatmak isteyenler, Türkiye'nin demokrasisini sakatlamak, Cumhuriyet'e zarar vermek ve bütün bu gelişmelerin önünü kesmek isteyenler." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını hatırlatarak, bütün bu siyasi suikastlar, provokasyonlar gerçekleşseydi sadece Türkiye düşmanlarının buna sevineceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan çalışmalarla zihniyet devriminin gerçekleştiğini ve bütün bu eserlerin ortaya çıkarıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara bir günde gelinmedi ama bundan sonrasında, 20 yılda 100-200 yıllık iş yapılmışken daha fazlasını yapmak zorundayız. Mesela ben, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlara bakıyorum, hiçbirinde bir yorgunluk görmüyorum. Sanki bugün siyasete başlamış gibiyiz. Çünkü biz öyle bir liderle çalışıyoruz ki muhalefet liderlerinin hepsini topla, onların bir yıllık çalışması, Cumhurbaşkanımızın bir günlük çalışması. Biz diyoruz ki 'Mamak'ta simit ve çay var', onlar diyor ki 'Amerika'da, İngiltere'de hamburger var.' Onun için her ne olursa olsun, kim ne derse desin, hangi kara propagandayı yaparsa yapsın, Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye büyük ufukların, hedeflerin ülkesidir. Geçmişte böyleydik, gelecekte de böyle olacağız. Daha fazlasını yapacağız."

"DÜNYA GERÇEKTEN AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTI"

Ömer Çelik, Türkiye'nin ne konuma geldiğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu diplomatik performansta görüldüğünü dile getirerek, "Bundan 3-4 sene evvel 'dünyada bir açlık, gıda, enerji krizi yaşanacakmış' deseniz, herkes açısından çok şaşırtıcı olurdu ama bakın Rusya ile yapılan tahıl anlaşması olmasaydı dünya gerçekten açlık kriziyle karşı karşıya kalacaktı." dedi.

Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, "Tahıl anlaşmanın gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi Sayın Erdoğan'dır." dediğini anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

"Geçen gün bazı gelişmeler oldu, 'Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldığını' söyledi. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile görüştü ve bugün saat 12.00'den itibaren o görüşmenin üzerine tekrar tahıl sevkiyatı başladı. Dünyadaki bu krizlerle muhatap olanların şunu öğrenmesi gerekiyor, diplomasinin kilitlendiği, çözümlerin bittiği yerde, çözümün adresi Recep Tayyip Erdoğan'dır ve Türkiye'dir. İktidara gelişimizin yarın yıl dönümü. Bu, büyük gayretlerin, emeklerin, dönüşümlerin imzasının, her sene taş üstüne taşların koyulduğu büyük bir yolculuğun yıl dönümü. Bu yıl dönümüne daha büyük bir enerjiyle, kuvvetle giriyoruz."

Konuşmasının ardından Ömer Çelik, gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çelik, toplantı sonrası Mamak Belediyesince hazırlanan stantta gençlere yemek ikram etti.

