AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Millet İttifakı’nın CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’ın, şehit ailelerine verdiği kahvaltıda kendisine, "Bu hendekler yapılırken ses çıkarmayan insanlarla şu anda birlikte olmanız bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Benim kızım şu an babasız ve bunca şehidin çocukları babasız. Bizi hangi yüzle buraya davet ettiniz?" diye soran şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e '"Provokatör" diye karşılık vermesini kınadığını söyledi.

Adana’da Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde esnafla bir araya gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklama yaptı. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’ın şehit ailelerine verdiği kahvaltıda, şehit Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek ile yaşanan tartışmayı hatırlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız da konuyu gündeme getirdi, en yüksek düzeyde hassasiyetini söyledi. Aile bakanlığımız da konuyu takip ediyor. Maalesef Adana'mızda yaşanması ayrıca üzücü" dedi. Ömer Çelik, şöyle konuştu: