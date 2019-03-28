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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

CHP'Lİ KARALAR: PROVOKE ETMEYE GELDİĞİ ÇOK NET  Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit ailelerine verdiği kahvaltıda kendisine tepki gösteren Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i 'provokatör' deyip, kovduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz (2)

CHP'Lİ KARALAR: PROVOKE ETMEYE GELDİĞİ ÇOK NET
Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit ailelerine verdiği kahvaltıda kendisine tepki gösteren Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i 'provokatör' deyip, kovduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Adana'daki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle buluştuğu kahvaltıda konuşan Karalar, "Salonda yaklaşık 300 aile vardı. Her dernek başkanı ve yönetimi gelmişti. Ben konuşurken programda çok belli olan 2 kadın ön masada oturuyordu. Programlanmış, bu çok net. Çıktı kadın bana, 'siz hendek kazanlarla birliktesiniz, bizi buraya niye çağırdınız' dedi. 'Biz çağırdık, siz de geldiniz' dedim. Bir kargaşa oldu, yanındaki kadın masayı çekti. Kovma falan yok. Çünkü provoke etmeye geldiği çok net bir tavırdı. Şehit eşiymiş, ben onun şehit eşi olduğunu bilseydim hiç seslenmezdim ama şehit eşi olmasına rağmen provoke etmeye gelen bir gruptu. Biz sonrasında takip ettik, direkt Adana Büyükşehir Belediyesi'ne gittiler. Bu işler kimseye prim kazandırmaz, oy da kazandırmaz. Gerçek bir şehit ailesi gelip protesto etse, haksız da olsa saygı duyarız. Biz meclisten şehitlerle ilgili ne gerekiyorsa yapılsın diye kararlar vermişiz. Öyle bir kovma durumu söz konusu asla olmadı. Olmaz da zaten" dedi.
ÜSLUBUMUZU BOZMADIK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri izleyince, kendilerinin şehit ailelerine saygıları olduğunu göreceğini söyleyen Karalar, "MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'nün de bundan haberi olduğunu ve bunu doğrulayacağını da düşünmüyorum. Orada bir saygısızlık olsa, diğer şehit aileleri bize sahip çıkmazdı. Kampanya başladığından beri özellikle benimle ilgili karalama kampanyası var. Karalama, iftira bunlar, Adanalılara yakışmaz. İnsanlara da yakışmaz. Biz üslubumuzu bozmadık, bozmayacağız. Bu bir seçim yarışıdır, biz yarışıyoruz. Rakiplerimiz bizim düşmanlarımız değil, birimiz seçim kaybedecek, birimiz kazanacak" diye konuştu.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hepimiz bu saygısızlığı kınıyoruz (2)

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