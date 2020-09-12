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AK Parti Sözcüsü Çelik: Her darbe vatana ihanettir

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her darbe ’vatana ihanet’tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir. Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gasp ettiler. Darbeciler her cümlede ’vatan için’ diyerek her adımda ’vatana ihanet’ ettiler. ’Hukuksuz vatanseverlik’ olmaz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her darbe vatana ihanettir

AK Parti Sözcüsü Çelik, 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Çelik, paylaşımında, "Her darbe ’vatana ihanet’tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir. Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gasp ettiler. Darbeciler her cümlede ’vatan için’ diyerek her adımda ’vatana ihanet’ ettiler. ’Hukuksuz vatanseverlik’ olmaz. ’Hukuk dışı vatanseverlik’ darbecilerin en süslü yalanıdır. 12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz; darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultandan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz’da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar. Darbecilik, millete düşmanlıktır. Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır" değerlendirmelerinde bulundu.

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