HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

27.04.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gezi olaylarıyla ilgili mahkemenin verdiği kararın ardından yapılan eleştirilerle ilgili "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen mahalle iftarına katıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, AK Parti Sözcüsü Çelik, vatandaşlara seslendi. 27 Nisan e- Muhtırası'nın yıl dönümü olduğuna değinen Çelik, "Her zaman hükümetler, muhtıra yediklerinde, gereğini yapacaklarını söyler bir kenara çekilirlerdi. O 27 Nisan günü verilmeye çalışılan muhtıraya karşı Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde ilk defa hükümetimiz bu muhtırayı kabul etmedi. Bu muhtıraya direndi ve işte o gün sizlerin de desteğiyle muhtıra teşebbüsü bir kağıt parçasına çevrildi" ifadelerini kullandı.

"KARŞISINDA DİKİLMEYE HAZIRIZ"

Gezi olaylarıyla ilgili davanın ardından mahkemenin verdiği karara ilişkin eleştirilere yanıt veren Ömer Çelik, şöyle konuştu:
"En son birisi çıktı Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalktı. 'Erdoğan'ı mahkum ettireceğiz' diyor. Bu hadsizin söylediği sözlerin aynısını onun selefleri rahmetli Menderes'e karşı da söylemişti. Bu Yassıada zihniyeti milletimizin demokrasi kararnamesiyle tarihe gömülmüştür. Bir daha asla dirilmeyecektir. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız. Cumhurbaşkanımızla yürümeye devam ediyoruz. Bütün bu tehditleri bertaraf etmeye devam edeceğiz." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması
Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu? Son anket açıklandı! İttifaklar arasındaki makas açılıyor mu?
Dehşeti yaşadı! 'Bakire misin?' diye sordular, sonra da...Dehşeti yaşadı! 'Bakire misin?' diye sordular, sonra da...
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu?

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Suriyelilerin bayram izni tartışılıyordu! Göç İdaresi Başkanı Ünlü'den açıklama geldi

Suriyelilerin bayram izni tartışılıyordu! Göç İdaresi Başkanı Ünlü'den açıklama geldi

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

İlginizi Çekebilir

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.