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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir ülke Venezuela'ya veya başka bir ülkeye devlet başkanı atamayaz. Bu saçmalık ve saldırganlıktır. Gayri meşru bir eylemdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

Çelik, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi ve ABD Başkanı Trump'ın bunu tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir.

Darbe ile işbaşına gelen ve seçilmiş Cumhurbaşkanını hapse atan birine "kırmızı halı serenler", kendi halkını katleden bir başkasıyla "diyalog"tan bahsedenler, başka bir ülkenin devlet başkanını atamaya çalışıyorlar.

Atadıkları kişiye "geçici devlet başkanı" ünvanı vermişler. Dünya siyaset tarihine geçecek en saldırgan kavramlardan biri olacak "geçici devlet başkanı" tabiri. "Geçici devlet başkanınız budur" demek, o halka hakaret etmektir.

Venezuela'daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkede darbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasal silahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar "kalıcı" oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise "geçici" başkan atıyorlar.

Modern zamanlarda çok siyasi yalan dolan görüldü. Ama eğer "yalan çağı" diye bir şey olsaydı, bunun başlangıç tarihi, "atama" yoluyla "geçici devlet başkanı tayin etmek" olurdu.

Bir ülkeye devlet başkanı atama çılgınlığına düşenlerin pek çok çıkar hesabı olduğu açıktır. Ama uğraştıkları ülkenin halkının yararına bir hesap içinde olmadıkları açıktır.

Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı "Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı" diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar.

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Ömer Çelik ak parti Venezuela

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Birincisi size ne, ikincisi siz neden açık açık öso yu destekliyorsunuz. İkisi de bir ülkenin iç işine karışmak değil midir? Devletlerin dostu olmaz, sadece çıkarları olur
Aynen boş boş dayılanıyorlar. Elin delisinin kulağına gidiyor iki twitle fişimizi çekiyor.Sonrada yana döne kuyruk kıstırıp özür dileyecek adam arıyorlar.Olan yine yediği zamlarla kalan millete oluyor.
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AKEPE DE VENEZÜELLADAN MÜLTECİ GELECEK DİYE SEVİNİYORDUR .
ne oldu nie Bu kadar tepki verdiniz gocunmamı var darısı mı desek mısırımı desek bizene deme venezuelladan.
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