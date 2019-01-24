AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

Çelik, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi ve ABD Başkanı Trump'ın bunu tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Hiçbir ülke Venezuela'ya ya da başka ülkeye devlet başkanı "atayamaz." Demokrasi ile yönetilen ülkelerin, başka bir ülkeye "atama" yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem, gayrı meşru bir eylemdir.

Darbe ile işbaşına gelen ve seçilmiş Cumhurbaşkanını hapse atan birine "kırmızı halı serenler", kendi halkını katleden bir başkasıyla "diyalog"tan bahsedenler, başka bir ülkenin devlet başkanını atamaya çalışıyorlar.

Atadıkları kişiye "geçici devlet başkanı" ünvanı vermişler. Dünya siyaset tarihine geçecek en saldırgan kavramlardan biri olacak "geçici devlet başkanı" tabiri. "Geçici devlet başkanınız budur" demek, o halka hakaret etmektir.

Venezuela'daki seçimleri beğenmeyenler, bir başka ülkede darbeyle iş başına geleni kırmızı halıyla karşılıyor, kendi halkını kimyasal silahlarla katleden bir diğeri ile diyalog yolları arıyor. Bunlar "kalıcı" oluyor. Kendi beğenmediklerinin yerine ise "geçici" başkan atıyorlar.