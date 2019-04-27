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AK Parti Sözcüsü Çelik: “İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayına ilişkin, “İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayına ilişkin, “İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz bu şekilde bir ihraç olduğunu açık bir şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Normal olarak kurul o kararı icra edecektir. Biz zaten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampını takip eden gazetecilerle basın çadırında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanları ile teke tek görüştüğünü, il belediye başkanlarıyla da vakit ölçüsünde görüştüğünü söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyecilikle ilgili tecrübelerini de belediye başkanları ile paylaştığını belirtti. Sri Lanka’daki terör eyleminden sonra Müslümanlara baskı yapıldığını belirten Ömer Çelik, meseleyi yakından takip ettiklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ‘siyasal İslam’ söyleminde bulunduğunu, bu söylemin bir karartma olduğunu belirten Çelik, siyasal Hristiyanlık, siyasal Yahudilik gibi doğru olmayan kavramların davet edildiğinin altını çizdi. Çelik, “Sri Lanka’daki bu eylemi kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır” diye konuştu.

“Kendi süresi içinde gerçekleşecek”
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki şehit cenazesinde çıkan olaylarda yumruk atan Osman Sarıgün’ün ihracına ilişkin süreci anlatan Çelik, “İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz bu şekilde bir ihraç olduğunu açık bir şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Normal olarak kurul o kararı icra edecektir. Biz zaten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik. Buradaki meselemiz bizim demokratik siyasette şiddete yer yoktur, şiddet kapısı asla açılmamalıdır, hiç kimse şiddete başvurmamalıdır. AK Parti’nin temel ilkelerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun uğradığı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yönelik CHP sözcülerinin eleştirilerine de cevap veren Çelik, “CHP’nin şiddet eylemi ile derdi yok, dertleri bunun arkasında AK Parti’yi göstermek, Cumhurbaşkanımızı suçlu göstermek” ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanının açıklamalarına ilişkin CHP Genel Merkezi’nin bir açıklamada bulunmadığını söyleyen Çelik, CHP’nin Bolu Belediye Başkanının yaptıkları ile ilgili de bir yaklaşımda bulunmadığının altını çizdi. Ömer Çelik, “Kandil’den yapılan çağrılar, bu partinin yaptığı açıklamalara karşı CHP Genel Başkanından, yöneticilerinden bir açıklama duymuyorsunuz. Biz kendilerine bir ayna tutarak gösteriyoruz. Bunun karşısında bir şey demiyorlar, bunları dile getirdiğimiz için bize diyorlar” ifadelerini kullandı.

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