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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."
POLİTİKA
HABERLERİ
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06.01.2020 18:32 |
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."