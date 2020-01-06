HABER
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Çelik'ten Kanal İstanbul açıklaması!Çelik'ten Kanal İstanbul açıklaması!
Mülteciler için BM destekli projeMülteciler için BM destekli proje

En Çok Okunan Haberler

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'ten Kanal İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

İmamoğlu: Erdoğan ile cuma namazında karşılaştık, talebimi ilettim

'Erdoğan ile karşılaştık, talebimi ilettim'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk

Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi ciddi bir risk

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Gerilim tırmanıyor! NATO’dan acil durum toplantısı!

Gerilim tırmanıyor! NATO’dan acil durum toplantısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.