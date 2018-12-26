HABER

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Adalet Bakanı'nın boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın açıklması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın açıklması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Ruya'ya heyet cumartesi günü gidecek" dedi.

"İSRAİL ADALET BAKANI'NIN BOYU, CUMHURBAŞKANIMIZI ELEŞTİRMEYE YETMEZ"
İsrail Adalet Bakanı'nın tartışma yaratan açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, "İsrail Adalet Bakanı'nın boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez" dedi.

"BUNA ELEŞTİRİ DİYECEK HİÇKİMSE YOK"
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Bu sanatçıların dediği 'ayaklarından asarlar' eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir. Buna eleştiri diyecek hiçkimse yok. İnsanlık suçudur" dedi.

"ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI YILBAŞINDAN SONRA GELECEK"
Çelik, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yılbaşından sonra gelecek. Türkiye'den de ABD'ye heyet gidecek" dedi.

Görüntü dökümü
-Çelik'in açıklaması
-Detaylar

HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR

ftp://178.211.55.238
kullanıcı: dhaabone
şifre: dha

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçuAK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu
Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdiKritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

6 ilde eğitime kar engeli!

Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 28 araç birbirine girdi

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kaza geçirdi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.