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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Adalet Bakanı'nın boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 22:24 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın açıklması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın açıklması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Ruya'ya heyet cumartesi günü gidecek" dedi.

"İSRAİL ADALET BAKANI'NIN BOYU, CUMHURBAŞKANIMIZI ELEŞTİRMEYE YETMEZ"

İsrail Adalet Bakanı'nın tartışma yaratan açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, "İsrail Adalet Bakanı'nın boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez" dedi.

"BUNA ELEŞTİRİ DİYECEK HİÇKİMSE YOK"

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Bu sanatçıların dediği 'ayaklarından asarlar' eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir. Buna eleştiri diyecek hiçkimse yok. İnsanlık suçudur" dedi.

"ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI YILBAŞINDAN SONRA GELECEK"

Çelik, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yılbaşından sonra gelecek. Türkiye'den de ABD'ye heyet gidecek" dedi.

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