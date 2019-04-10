AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik: "\u0130talya Parlamentosu\u2019na 1915 y\u0131l\u0131nda ya\u015fanan olaylarla ilgili gelen \u00f6nergeyi \u015fiddetle k\u0131nad\u0131k." Foto\u011fraf\u00e7\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck objeleri makro lens ile \u00e7ekti! Bak\u0131n ortaya ne \u00e7\u0131kt\u0131K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (3)Mevl\u00fct Uysal: "B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece se\u00e7imlerinin iptal edilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum"