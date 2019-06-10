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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Takım’a İzlanda Havaalanı’nda yapılan tutuma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Milli takımımıza İzlanda Havaalanı’nda yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Daha fazla milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu ’ilkel’ uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır. Milli takımımıza selam gönderiyoruz, tüm milletimizin desteğinin onlarla olduğunu biliyorlar. İlkel davranışlara, sporun ruhuna uygun başarılar elde ederek en iyi cevabı vereceklerine inanıyoruz. Yüreğimiz milli takımımızla" ifadelerini kullandı.

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