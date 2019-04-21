HABER

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir" dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkartılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

PARTNER"Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş...""Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..."
Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındıSaldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Bahçeli: YSK, Türkiye'nin kaderiyle oynayamazBahçeli: YSK, Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz

En Çok Okunan Haberler

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

CHP Söke İlçe Başkanı görevinden istifa etti

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.