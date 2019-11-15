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AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 18:10 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Kıbrıs Türkü'nün ve hepimizin davasının taçlandığı günün yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullanan Ömer Çelik, KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün silinemez varlığının ve haklarının damgası olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk varlığı ve vazgeçilmez haklarının her zaman kararlılıkla korunacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"KKTC'nin kurulması ve varlığını sürdürmesi için eşsiz fedakarlıklarda bulunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz. Özellikle bugünlerde, KKTC ve ülkemiz aleyhine Doğu Akdeniz'de fiili durum oluşturmaya çalışanlar, Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mesajını iyi anlamalıdırlar. Türkiye'ye karşı yaptırım peşinde koşan Avrupa Birliği, mesajımızı en iyi anlaması gereken odaktır. KKTC hem bir varoluş davasıdır hem de Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının hukuki ve siyasi statüsüdür. Buna karşı AB'nin mahalle dayanışması ile davranması kabul edilemez."

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Anahtar Kelimeler:
açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik KKTC

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