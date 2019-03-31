HABER

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Malatya’daki kavga partiler arası bir mesele gibi sunuluyor, bundan uzak durmak gerekir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim günü Malatya’daki kavgada vatandaşların hayatını kaybetmesinin çok acı bir olay olduğunu belirterek, “Demokrasimizi güçlendirmek için irade ortaya koyduğumuz günde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olayın gerçekleşmesi hepimiz için üzüntü kaynağıdır” dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu Adana’da mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulunda 1071 nolu sandıkta kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim günü Malatya’daki kavgada vatandaşların hayatını kaybetmesinin çok acı bir olay olduğunu belirterek, “Demokrasimizi güçlendirmek için irade ortaya koyduğumuz günde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olayın gerçekleşmesi hepimiz için üzüntü kaynağıdır” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu Adana’da mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulunda 1071 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan Çelik, Malatya’da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, “Partiler arası bir mesele gibi sunuluyor, bundan uzak durmak gerekir. Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arası bir husumetmiş gibi sunulması gibi sorumsuzluktan kaçınmak gerekir. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.
Çelik, herkesin iddialarını anlattığı hür ve açık bir propagandayla yürüttüğü bir seçim süreci olduğunu söyleyerek, “Herkesin memleket için neyi amaçladığını milletimiz gördü. Sonuç olarak karar vatandaşlarımızın, milletimizin olacaktır. Türkiye’nin en büyük gücü demokrasisidir. Sandığa gitme yönündeki büyük iradeyi buradan selamlamış oluyoruz. Hepimiz oyumuzu kullanıyoruz, geleceğimize karar veriyoruz. Umarız demokrasimizi, istikrarımızı güçlendiren, Türkiye’nin geleceğine emin adımlarla yürümesine yol açan bir netice sandıkta tecelli eder” diye konuştu.
Malatya’da kavgada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Çelik, “Vatandaşlarımızın seçim günü böyle bir sebeple hayatını kaybetmesi çok acı bir olay. Sandığa gittiğimiz, demokrasimizi güçlendirmek için irade ortaya koyduğumuz günde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olayın gerçekleşmesi hepimiz için üzüntü kaynağıdır. Sabahın ilk saatlerinden itibaren İçişleri Bakanımız konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız da bu konudan büyük üzüntü duydu. Şimdi emniyet ve savcılık ortak bir çalışmayla bu işin sorumlularının açığa çıkması için çalışma yürütecek. Türkiye’nin demokrasisi için önemli bir gündür. Vatandaşlarımız soğukkanlılıkla, sükunet içinde herhangi bir tahrik ve provokasyon karşısında soğukkanlılıklarını koruyarak ilgili görevlileri emniyet görevlilerini çağırarak olaylara müdahale edilmeli” ifadelerini kullandı.
Çelik, Malatya’daki kavganın partiler arası bir mesele gibi sunulduğunu, bundan uzak durmak gerektiğini kaydederek, “Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arası bir husumetmiş gibi sunulması gibi sorumsuzluktan kaçınmak gerekir” dedi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oyunu kullandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oyunu kullandı
Destici: Milletimizin sözü başımızın tacıdırDestici: Milletimizin sözü başımızın tacıdır

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.