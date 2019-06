AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak

Arda ERDOĞAN - İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yenilenen İstanbul seçimi ile yaptığı değerlendirmede, "İlçe belediyelerinde ve büyükşehir meclisinde büyük bir başarı elde ederken, bunun büyük şehre yansımaması konusu tabii ki değerlendirilecektir. Bu milletimizin tercihidir, başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı hakkında basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinin sona erdiğini ve yüksek katılım gerçekleştiğini hatırlatan Çelik, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın İmamoğlu seçimi kazandı. Kendilerini tebrik ediyoruz, İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Sonuç itibariyle İstanbul halkı böyle bir karar vermiştir. Karar başımızın üzerindedir. Her zaman söylediğimiz gibi milletin iradesinden daha büyük bir otorite yoktur. Her seçimden sonra gösterdiğimiz tavrı hem sürece, hem sonuca gösterdiğimiz saygı çerçevesinde burada da sürdürüyoruz. Netice itibariyle demokrasimiz kazandı, milli irade sandıkta tecelli etti. Türkiye'nin en büyük gücü milli iradenin yönlendiriciliğiyle yönetilmesidir. Hiçbir vatandaşın oyu heba olmamıştır. Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları bu MYK'dan başlayarak kapsamlı bir şekilde önümüzdeki günlerde de devam edecek şekilde değerlendirilecektir" dedi.

'YSK'NIN BÜTÜN ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ'

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarında büyük bir gayret sarf ettiğini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, kampanya sürecinde İstanbul seçmeninin AK Parti'li Yıldırım'ın 'İstanbul sevdasına' şahit olduğunu söyledi. Çelik ayrıca, Cumhur İttifakı'nı destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP teşkilatlarına teşekkür etti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim sürecinde çok yıpratılmaya çalışıldığını söyleyen Çelik, "YSK, hukuk çerçevesinde verdiği kararlar neticesinde seçim sürecini başarıyla yönetmiştir. Bu şekildeki kapasiteye sahip olmamız, bu kurumumuzun birikimi, yıpratılmaya çalışılan, CHP sözcüleri tarafından tehdit edilen, ama buna rağmen görevini hakkıyla yapan bir kurum olduğunu ortaya koymuştur. YSK’nın temsilcilerine ve bütün çalışanlarına buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYELERİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN TALEBİ OLAN PROJELERİMİZ İÇİN ÇALIŞACAKLAR'

Çelik, AK Parti'nin bundan sonra yaz dönemi çalışmalarını sürdüreceğini aktararak, "İstanbul’da ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üyelerimiz, partimiz tarafından dile getirilen, vatandaşlarımızın talebi olan projelerimiz için çalışacaklar. Vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak, İstanbul'a ve Türkiye'nin her tarafına hizmet kalitesini artıracak şekilde çalışmalarını sürdürecekler. Tabii İstanbul'da yapılan her işin arkasında, büyük bir İstanbul sevdalısı olan Cumhurbaşkanımızın büyük bir desteği ve himayesi olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

'MİLLİ İRADE YEGANE PUSULAMIŞ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Ömer Çelik, herkesin davasının Türkiye davası olduğunu vurgulayarak, "Siyasi parti olarak tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Fakat bundan çok daha önemli olan konu, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesidir ve bu konunun tavizsiz şekilde yoluna devam etmesidir. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıların tamamen geride bırakılmasıdır. Bu bakımdan müthiş bir siyasi katılımda, dünyaya örnek gösterilecek bir katılımla bu seçimlerin gerçekleşmiş olması, takdire şayandır. Bundan sonra milli irade yegane pusulamış olmaya devam edecek. Milletimizin takdiri, başımızın üzerinde taşıdığımız ve yegane talimat aldığımız makam olmaya devam edecektir" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ BU PROVOKASYONLARA KULAK ASMASIN'

AK Parti Sözcüsü Çelik, her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsedildiğini söyleyerek, "Her seferinde söylüyoruz; aziz milletimiz bu provokasyonlara kulak asmasın. Bunlar yapay ve zorlama tavırlardır. 25 yıllık yerel iktidar el değişirken en ufak bir şekilde kimseyi incitecek bir tavır ortaya çıkmamıştır. Vatandaşlarımız kardeşçe sandık başına gitmişlerdir. 31 Mart seçim sonuçları açıklandığında, Cumhur İttifakı açık bir galibiyetle çıktığımızda da aynı olgunluğu gösterdik, İstanbul'da yenileme seçimi sonuçları açıklandığında da aynı olgunluğu gösterdik" açıklamasında bulundu.

'ADALET REFORMU GÜNDEMDEDİR'

Çelik, önümüzdeki dönemin önemli şekilde değerlendirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçimsiz dönem, vatandaşlarımızın taleplerinin yerine gelmesi bakımından son derece kıymetlidir. Reform partisi olarak, bugün bilindiği gibi 1927'den beri aynı kalmış olan askerlik kanunu değişmiştir. Bu büyük bir devrimdir. Gençlerimizin kendi hayatlarının planlaması açısından, şeffaf bir düzenlemenin ortaya çıkması bakımından, aynı zamanda da TSK'nın ihtiyaçlarına halel getirmeyecek denge kurması bakımından çok önemli bir reformdur. Adalet reformu gündemdedir. Bununla ilgili çalışmalar sürmektedir. Bundan sonraki dönemde, herkes gücünü, kuvvetini, işçisinden işverenine, sanayicisine, tüccarına, esnafına, siyasetçisine güçlü bir şekilde Türkiye'nin kalkınmasına odaklanarak geçirecektir. Bu dönemi hazırlıklarımız çerçevesinde bu şekilde büyük kazanımlara imza atarak geçireceğiz."

'DÜNYAYI BİR KERE DAHA UYARIYORUZ'

Çelik, Suriye'de yaşanan gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

"Rejimin saldırıları, siyasi çözüm sürecindeki ciddiyetsizliği giderek artmaktadır. Burada Türkiye'nin Suriye halkının tamamından yana tavrı devam etmektedir. İnsani olarak sahiplendiğimiz süreçler, insanların hayatını kaybetmesini engellemektedir. Bu konudaki hassasiyetin altını çizerek dünyayı bir kere daha uyarıyoruz. Yunanistan Başbakanı son derece yanlış bir tutum içerisinde. Bugünkü cevabında, 'Uluslararası hukuka dayanarak konuşuyorum' diyor. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında, Türkiye'nin haklı olduğu, Yunanistan'ın ve Rum kesiminin haksız olduğu açıktır. Hiçbir şekilde Kıbrıslı Rumlarla bir paylaşım içine girmeden, tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koyma arzusundadırlar. Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz, 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder' gibi altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir, sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır. Son açıklamasında ayrıca, 'Yunanistan yalnız değildir, yanında Avrupa Birliği (AB) vardır' diyerek, Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. AB, Kıbrıs'taki problem çözülmeden, Rum tarafını tek taraflı tanıyarak ve AB'ye alarak son derece büyük bir hata yapmıştır. Bugünkü süreçteki olumsuzluklarda AB'nin bu hatasının payı vardır. AB, bu hatasını telafi edeceği yerde Rum tarafının sürekli olarak AB kurumlarını ve politikasını istismar etme politikasına sessiz kalmaktadır."

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK gündeminde seçim sonuçlarının ele alındığını, ulusal ve uluslararası alanda gelişmelerin masaya yatırıldığını ifade ederek açıklamasına son verdi.

'DEĞERLENDİRMELER BAŞLAMIŞTIR'

Çelik, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Mart seçimlerine İstanbul'da 13 bin olan oy farkının, 23 Haziran'da nasıl 800 bine çıktığı yönündeki soruyu cevaplayan AK Parti Sözcüsü Çelik şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bahsettiğiniz bu fark ortaya çıkmıştır. Bir yandan da ilçe belediyelerinde ve büyükşehir meclisinde partimiz ve Cumhur İttifakı büyük bir zafere imza atmıştır. Her seçimin kendi dinamiği ve sonuçları var. Biz siyasi parti olarak bütün bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu bahsettiğiniz rakam nasıl ortaya çıkmıştır? Vatandaşlarımızın politikalarımız konusunda o süreçte beğendiği-beğenmediği hususlar nedir? Vatandaşlarımızın bundan sonrasıyla ilgili beklentileri nedir? Sonuç itibariyle ilçe belediyelerinde ve büyükşehir meclisinde büyük bir başarı elde ederken, bunun büyük şehre yansımaması konusu tabii ki değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler başlamıştır. Zaten bütün arkadaşlarımız MYK- MKYK üyelerimiz sahadaydılar. Bunu bir başlangıç olarak görebiliriz. Bu milletimizin, vatandaşımızın, İstanbullunun tercihidir, başımızın üzerinde yeri vardır. Biz bu tercihin tekrar bize dönmesi için, aynı ilçe belediyelerimizde ve büyükşehir meclisindeki başarılar gibi, bu başarıların buraya da yansıması için, neler yapmamız gerektiği konusunda tabii ki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Henüz bununla ilgili ilk sunumlar yapılmaya çalışılıyor, önümüzdeki dönemde devam edecek."

'ADAYIMIZ VE TEŞKİLATIMIZ SON DERECE GÜÇLÜ BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYMUŞTUR'

Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul teşkilatının ihtilaflı olduğu iddialarına da değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Çeşitli yorumlar yapılıyor, dedikodular çıkıyor. Arzumuz şudur, siyaset hedefe yürür, arzumuz her seçimde daha büyük başarıyı elde etmektir. Başarınızda şüphe olmayan seçimlerde bile bu başarıyı nasıl artırırız diye genel başkanımız talimatlarını verir. Bu çalışma sadece seçimden seçime yapılan bir çalışma değildir. İstanbul'da Belediye Başkan adayımız mükemmel bir çalışma örneği ortaya koymuştur. Tabii ki büyük bir gayretle teşkilatlarımız da bu çalışmaları ortaya koymuştur. Burada bu tartışmaları biliyorum, sanki aralarında ihtilaflar varmış, bir takım yerlerde sıkıntılar olmuş gibi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz bütünleşmiş ve tek bir hedefe yönelmiş ve kendi iç bütünlüğünü çok sağlıklı bir şekilde koruyan bir yapıyız. Her yerde dinamik bir seçim çalışması yürütüldü tabii ki sonuç arzu etmediğimiz gibi çıktığında ne teşkilatımız, ne adayımız açısından bu şekilde bahsettiğiniz bir çelişki ya da bir takım meselelerin altını çizmiyor. Vatandaşımızın bizim bu süreçteki politikalarımızla ilgili arz ettiğimiz konularda neyi beğenmediğini, neyi tasvip etmediğini net olarak göreceğiz. Önümüzdeki dönem vatandaşımızın beğendiği konuları daha güçlendireceğiz, beğenmediği konuları politikalarımızla ilgili revize edeceğiz. Dolayısıyla adayımız ve teşkilatımız son derece güçlü bir çalışma ortaya koymuştur. Bunlarla ilgili problem yoktur. Kamuoyuna yansıyan dedikoduları biliyorum, bu dedikoduların dışında bir yerde durduğumuzu ifade ediyorum."

'GENEL BAŞKANIMIZIN TASARRUFUNDA'

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK ve MKYK revizyonu ile ilgili ise, "Revizyonlar meselesi her seçimden 15 gün önce konuşulmaya başlanır, her seçimden sonra devam eder. Bu, genel başkanımızın takdirindedir. Kendisi bunu ne zaman, ne şekilde uygun görürse, bu şekilde düşünür. Bizde de şöyle bir gelenek vardır, hiç kimse gerek kendisiyle ilgili, gerek diğer tasarruflarla ilgili kişisel bir tutum içine girmez. 'Şu anda böyle bir gündem var' diyecek yetkiye sahip değilim, bu Genel Başkanımızın tasarrufundadır" dedi.

'RANT ELDE ETMEK İSTESEYDİK MESELEYİ DAHA SESSİZ GEÇİŞTİRİRDİK'

Seçimden önce bir akademisyenin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ve Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'ye röportaj vermesinin detaylarını soran gazetecilere cevap veren AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle konuştu:

"Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş ve bu başvuru gerçekleşmiş. Onun da bu tip çalışmaları olan biri olduğu görülüyor. Burada bu başvuru normal kanuni mekanizmalar içinde gerçekleştirilmiş ve bu görüşme gerçekleşmiş. Daha sonra terörist başı tarafından bu mesaj bu şahsa verilmiş ve bir şekilde ortaya çıkmış. Burada şöyle bir şey yapılıyor, sanki seçime dönük olarak biz bunu organize ettik, buradan medet umduk gibisinden. Bu tartışmanın ortaya çıktığı günlerde bile terörle ilgili tutumumuzu en yüksek şekilde söylüyorduk. Burada herhangi bir istismar söz konusu olacak olsa, buradan herhangi bir şekilde kimsenin girmemesi gereken gayrimeşru beklentiye girecek olsak, o gece daha bu tartışma daha tazeyken, Cumhurbaşkanımızın ne dediğini hatırlayalım, 'Terörist başıyla diğerleri arasındaki kirli ilişkileri, iktidar çatışmasını gösteren bir tablo bu' dedi. Biz teröre karşı tutumu net olan bir siyasi tabloyuz. Bu görüşmeyi sanki biz buradan bir siyasi rant elde etmek istiyoruz gibi eleştirenler, ne hikmetse bu olayın öncesinde terör örgütü liderlerinin pek çoğu, kendi siyasi süreçlerine destekler verirken sessiz kalıyordu. Bahsedildiği gibi siyasi rant elde etmek isteseydik, daha sessiz ve farklı bir üslupla meseleyi geçiştirirdik. Halbuki bu meseleyi daha farklı, sessiz ve yumuşak bir üslupla geçiştirenler bizim net bir şekilde koyduğumuz tavrı eleştirmeye kalkışıyorlar. TRT Kürdi, Türkiye'nin dışında Suriye- Irak- İran tarafında, bölgede geniş yayın ağına sahip, son derece stratejik bir kanal. Bu bölgelerde PKK'nın diğer etnik grupları, gerekse Kürt grupları istismar faaliyetleri çok yoğun bir şekilde sürüyor. Batılı bir takım sivil toplum örgütlerine karşı da 'demokrasi' söylemi üzerinden faaliyet gösteriyorlar. Çok sayıda televizyon kanalını gençlere karşı kullanıyorlar ve orada başka yüz ortaya koyuyorlar. TRT Kürdi burada, bu röportaj vasıtasıyla bu kirli ilişkilerin açığa çıkmasına imkan veren bir tutum ortaya koymuştur."

'SİLAHLI KUVVETLER ÇALIŞMASINI YAPTI'

S-400’lerin nereye konuşlandırılacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"S-400 meselesiyle ilgili, bu geldiği zaman nereye konuşlanacak? Bununla ilgili Silahlı Kuvvetler çalışmasını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgileri dahilindedir. Şu aşamada benim buradan, 'Şurası ya da burası' demem doğru olmaz, stratejik olarak da doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde, silahlı kuvvetlerin yaptığı çalışma çerçevesinde, geldiği zaman bunu hep beraber öğrenmiş olacağız."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda MYK toplantısı sona erdi. Toplantı, üç buçuk saat sürdü.