-
-
HABER
-
Politika
-
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
15.01.2020 20:02 |
Son Güncelleme
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz."