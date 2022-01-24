AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde metaverse konusunda yakın zamanda bir forum düzenleneceğini bildirdi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

MYK toplantısının başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir değerlendirme yaptığını ifade eden Çelik, toplantıda iç ve dış politikayla ilgili gelişmelerin de ayrıntılı şekilde paylaşıldığını söyledi.

Çelik, MYK toplantısının büyük bir kısmında teknolojik gelişmelere ilişkin AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin sunum yaptığı belirtti.

Sunum çerçevesinde dijital siyaset ve metaverse teknolojisinin MYK toplantısında geniş bir şekilde ele alındığı vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir konuya dikkat çekmek istiyoruz o konu da şudur, dijitalin siyaseti diyoruz dijital siyaset demiyoruz. Bunun sebebi tabii ki dijital gelişmeleri pek çok siyasi parti kendi parti bünyesi içerisinde kullanıyor. Dijitalin, dijital mecraların siyasette kullanılması çok güçlü bir boyut oluşturdu siyaset için ama bu tabii sadece işin tüketim kısmıyla işin sadece iletişim kısmıyla ilgili bir konu. AK Parti olarak biz sadece dijital siyaset değil dijitalin siyaseti dediğimiz tüm bu gelişmelerin siyasete etkisinin, topluma etkisinin ve insanlık hayatına etkisinin neler olabileceği üzerinde de geniş bir çerçevede değerlendirme yapıyoruz."

Çelik, bu konuyu çok yakından takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü doğrudan insan tanımıyla mülkiyet tanımıyla dinle geleneksel kurumlarla ülke tanımıyla mülkiyet tanımıyla ilgili yeni boyutların açıldığını, bu boyutların bir kısmının son derece pozitif sonuçlar doğurduğunu ama bu yeni boyutlarla birlikte de yeni tehditlerin güçlü bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijitalin siyasetinin arkasındaki tehditlere karşı Türkiye'nin hazırlıklı olması, insanların ve toplumun korunması gerektiğini aktaran Çelik, burada ortaya çıkan fırsatlarla ilgili olarak da gençler başta olmak üzere topluma mal edilmesi konusunda, hukuki, siyasi çerçevenin ve farkındalığın nasıl oluşturulacağının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının dijitalle ilgili süreci yakından takip etmekle görevli olduğunu ve daha önce de bazı sunumların gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bu konuda AK Parti olarak kendimizi, kendi verilerimizi siyasette oluşturduğumuz çeşitli verileri hem güvence altına almak hem de yeni dönemde bunları birbiriyle daha çok ilişkilendirerek, daha çok entegre ederek güçlü bir şekilde bu verileri siyasetin önümüzdeki dönemlerde yapacağımız faaliyetlerin sonuçlarına uygulamak bakımından, bu başkanlığımız yine güçlü çalışmalar yapıyor." dedi.

- "Burada bir öncülük gerçekleştirilecek"

Sunumda, metaversenin insan hayatına, toplum hayatına ve ekonomiye dönük etkilerinin ortaya konulduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın çeşitli bakış açılarından kendi birimleri açısından, kendi formasyonları açısından da değerlendirmeleri oldu. Sonuç olarak bütün bunların yakın bir şekilde takip edilmesi, Türkiye'nin bu konuda bir tüketici değil güçlü bir oyuncu, bu konuda hem dijital altyapısıyla söyleyeceği sözler olan güçlü bir oyuncu hem de aynı zamanda bunun insanlığa etkileri bakımından söyleyebileceği çok güçlü sözler var. Bu çerçeveden baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yakın zamanda bir forum düzenlenecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde. Buraya katılmayı ve bir konuşma yapmayı uygun buldular. Bu forum partimizde gerçekleştirildiğinde hem bu bahsettiğimiz kavramların teknolojik boyutları hem felsefi boyutları hem siyasi boyutları hem ekonomik boyutları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Bu konuda da partimiz bir öncülük yaparak hem bunların kazanımları konusunda hem de bunların getirdiği yeni riskler, yönetilmesi gereken alanlar ve tehditler konusunda hem toplumumuzda hem ülkemizde hem insanlığın geri kalanında bir farkındalık oluşturmak için burada bir öncülük gerçekleştirilecek."

Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığının düzenlediği "Net konuşalım" programlarına ilişkin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan bu siyasetler, AK Parti'nin başkanlığında ortaya koyulan bu siyasetler Türkiye'nin sadece bu alanlarda bir tüketici değil bir üretim unsuru, bir oyuncu bütün bu süreçleri etkileyen bir aktör olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Oluşturduğumuz dijital yollar ve dijital altyapı Türkiye'yi bu konuda önemli oyunculardan birisi haline getirmiştir. Dolayısıyla bütün bu altyapının yeniden gençlerimize anlatılması, bundan sonra onların bu altyapı üzerinden ilerleyerek ülkemizin geleceğine, insanlığın geleceğine nasıl damga vurabileceğine dair bu 'Net Konuşalım' toplantıları genel merkezimizin faaliyetleri kapsamında bütün illerde daha çok yaygınlaştırılarak devam edecektir."

- "Zaten kurulmuştur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun,"İklim Bakanlığını kuracağız" sözlerine ilişkin Çelik, şunları kaydetti:

"Bu artık bizi şaşırtmıyor yani en azından bir partinin genel başkanının daha kaliteli bilgilerle daha sağlam bilgilerle kamuoyu önüne çıkması gerekir. Hadi mesela bazen siyasette dil sürçmesi ve unutkanlık olabiliyor, bazı konular unutulabiliyor ama hazırlık yapılmış bir toplantıda ve bir gençlerle buluşmada bir iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi. Tabii çok şaşırtıcı olmuştur çünkü Türkiye'de İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile zaten kurulmuştur. Bu bakanlık aynı zamanda birçok eylem planının bakanlığımıza bu boyutunun gelmesiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu şekilde hayata geçmesiyle bu boyutun eklenmesiyle iklim değişikliği konusundan tutun da çeşitli alanlara kadar birçok gelişme de sağlanmıştır."

(Sürecek)

